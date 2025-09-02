IEPC entrega constancia de mayoría a Julio Pérez como alcalde electo de Pantelhó

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas entregó este martes a Julio Pérez Pérez, abanderado del partido Redes Sociales Progresistas, la constancia de mayoría y validez al resultar electo para ocupar la presidencia municipal de Pantelhó.

Guillermo Arturo Rojo Martínez, secretario ejecutivo, dio a conocer que durante la jornada de elecciones extraordinarias de Pantelhó se registraron 8 mil 605 votos de un padrón de 15 mil 256 electores, lo que representó una participación ciudadana del 57.78 por ciento.

Por partido, Redes Sociales Progresistas Chiapas obtuvo 4 mil 580 votos, superando a Morena, que consiguió 3 mil 277 sufragios, y a Movimiento Ciudadano, que obtuvo 748.

María Magdalena Vila Domínguez, consejera presidenta provisional, destacó la participación de la ciudadanía, lo que consideró “lo más valioso que tiene la democracia”.

En los últimos años, Pantelhó, ubicado en los Altos de Chiapas a 60 kilómetros de San Cristóbal, registró enfrentamientos por el control de la presidencia municipal entre el grupo de autodefensas El Machete y Los Herrera.

En las últimas elecciones que se realizaron en Pantelhó, en junio de 2021, Raquel Trujillo Morales, del PRD, ganó; no obstante, después fue desaforado, pues El Machete lo acusó por, presuntamente, aliarse con sicarios de la zona al mando de un hombre identificado como Dayli Herrera, supuesto líder de Los Herrera.

Desde ese año y hasta 2024 gobernó un concejo municipal afín a El Machete , pero desde el 1 de octubre pasado gobierna un concejo integrado por cercanos a Los Herrera, de acuerdo con medios locales.

Para 2024, en el marco de las elecciones federales, los habitantes de Pantelhó no sufragaron en junio. Los comicios se harían, según lo acordado, en agosto, pero se cancelaron debido a la violencia.

El pasado 21 de mayo de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de Chiapas que convocara a elecciones extraordinarias este año, debido a que las condiciones de seguridad en 2024 impidieron su celebración.

cehr