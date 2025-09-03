¿En qué estados la SEP suspendió las clases por el Huracán ‘Lorena’?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases en todo los niveles educativos por el Huracán “Lorena”, esto con el objetivo de salvaguardar la integridad física de alumnos, docentes y demás personal administrativo.

En estos momentos el huracán se encuentra en categoría 1 y se espera que en la próximas horas se intensifique a categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, esto de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); Actualmente se localiza a 185 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 285 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, ambos sitios en Baja California Sur.

Actualmente ya se están generando afectaciones en el centro y sur del Baja California Sur, Sinaloa, Baja california Jalisco, Nayarit y Sinaloa; se han registrado lluvias intensas y oleaje elevado en sus costas, por lo que las autoridades recomiendan permanecer atentos a los canales de difusión de Protección Civil.

¿Qué estados suspendieron clases?

El Gobierno de Baja California Sur suspendió clases en todos los niveles educativos de escuelas tanto públicas como privadas ante la llegada del Huracán “Lorena”. Los municipios donde se suspendieron las clases y labores son Los Cabos,La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé esto con el objetivo de que la población tome precauciones.

De igual forma se reitera que dicha suspensión de clases en el estado es hasta nuevo aviso y es aplicable para todos los niveles educativos, desde educación básica hasta educación superior, destacando que tampoco habrá actividades en el Centro SEP.

Por lo anterior, autoridades del Consejo exhortaron esta mañana de miércoles a la población a tomar precauciones,evitar el cruce de arroyos y atender las instrucciones y recomendaciones de Protección Civil estatal.

Por el huracán categoría 1 "Lorena" ı Foto: Facebook Gobierno del Estado de BCS

¿En dónde se encuentran los refugios temporales?

Con el objetivo de proteger a sus habitantes el Gobierno del Estado de Baja California Sur habilitó refugios temporales, en el municipio de Los Cabos.

Escuela Preparatoria CBTIS No. 256

Escuela Primaria Fernando I. Cota Sánchez

Escuela Telesecundaria No.29 Profesora Carmen Fisher Cota

Escuela Primaria Jacinto Rochín Pino

Escuela Secundaria Técnica No.14

Delegación Miraflores

Por otro lado la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora anunció que no habrá clases en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, en los72 municipios de la entidad, a partir de la tarde de este miércoles, 3 de septiembre de 2025.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) suspenderá clases el jueves 4 y viernes 5 de septiembre, en ambos turnos, derivado de las lluvias intensas en la entidad. ı Foto: Facebook Secretaría de Educación y Cultura

Por último es importante destacar que aunque las afectaciones por el huracán “Lorena”, están llegando a otras entidades, aun no se han suspendido las clases, ni actividades en estos, sin embargo, las autoridades recomiendan estar pendientes a los anuncios oficiales.