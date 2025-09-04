Fiestas Patrias 2025: ¿quién estará en Huixquilucan el 15 de septiembre para el Grito?

Huixquilucan anunció los artistas invitados para celebrar las Fiestas Patrias 2025 este 15 de septiembre.

El 15 de septiembre es una importante efeméride para las y los mexicanos, pues marca la celebración de la Independencia de México, que este año conmemora su 215 aniversario.

En las fiestas patrias, familias de todo el país se reúnen y en todo el país alcaldías y municipios organizan eventos masivos para dar el tradicional Grito de Independencia.

Huixquilucan, en el Estado de México, es uno de los municipios que se prepara para celebrar el mes patrio con un programa de artistas que ofrecerán conciertos gratuitos este 15 de septiembre.

¿Qué artistas se presentarán el 15 de septiembre en Huixquilucan?

Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, anunció que las Fiestas Patrias 2025 se celebrarán en cuatro sedes: la Cabecera Municipal, Pirules, San Fernando y La Magdalena Chichicaspa.

En La Razón te compartimos la lista de artistas confirmados que amenizarán el 15 de septiembre en Huixquilucan, a partir de las 18:30 horas.

Explanada municipal

La Original Banda Maguey

Aarón y su Grupo Ilusión

Sonido Siboney

Horacio Ramíres Y Sus Caminantes

Artistas confirmados para este 15 de septiembre en la explanada municipal de Huixquilucan. ı Foto: Facebook, @RominaCDV

Colonia Pirules

Alberto López, la voz gemela de Joan Sebastián

Banda Cerro de la Gloria

Spectre

Son y Rumba La Sonora

Artistas confirmados para el 15 de septiembre en la colonia Pirules, Huixquilucan. ı Foto: Facebook, @RominaCDV

Colonia San Fernando

Los Cadetes de México

Grupo Neuroziz

El Dozo Mememix

Artistas confirmados para el 15 de septiembre en San Fernando, Huixquilucan. ı Foto: Facebook, @RominaCDV

Pueblo La Magdalena Chichicaspa

Preeminencia

Fany Emba y su Cumbia con Ángel

Grupo Leyenda

Artistas confirmados para el 15 de septiembre en el pueblo de La Magdalena Chichicaspa, Huixquilucan. ı Foto: Facebook, @RominaCDV

¿Qué se celebra el 15 de septiembre en México?

El 15 de septiembre marca el inicio de las celebraciones por la Independencia de México. Aunque la fecha oficial es el 16 de septiembre de 1810, desde hace más de un siglo los festejos patrios han girado en torno al momento en el que el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a levantarse en armas con el histórico Grito de Dolores.

En 1896, el entonces presidente Porfirio Díaz ordenó trasladar a la Ciudad de México la campana utilizada por Hidalgo en Dolores, Guanajuato, para incorporarla a las ceremonias oficiales. Ese mismo año se organizó un desfile y se colocó la campana en el balcón principal de Palacio Nacional, donde comenzó la tradición de hacerla repicar cada 15 de septiembre.

Desde entonces, millones de mexicanos se congregan en plazas públicas, principalmente en el Zócalo de la Ciudad de México, para presenciar el Grito de Independencia, que este 2025 encabezará, por primera vez, una mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

