Evelyn Salgado ofrece mensaje este viernes por su Cuarto Informe de Gobierno

La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado emitirá este viernes un mensaje, en el marco de su Cuarto Informe de Gobierno, en el que se hará un concentrado de las principales acciones que se realizaron en el último año.

Todo está listo para vivir un día histórico con el pueblo de Guerrero. ¡No se lo pierdan! 📲#4AñosDeGobierno#GuerreroSeTransforma pic.twitter.com/lBZXRyGF1H — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 5, 2025

En la administración de Evelyn Salgado, un total de 23 mil mujeres guerrerenses, han sido beneficiadas con la creación de este Protocolo Violeta y la implementación de la Tarjeta Violeta, con esta última las mujeres beneficiarias, que son jefas de familia en estado de vulnerabilidad, entran en un programa desde el que se les entrega un apoyo económico de dos mil pesos bimestrales, pero además se les apoya con capacitaciones y estrategias para la vida y para el trabajo, también se les ayuda a concluir estudios que tengan truncos y se les brinda apoyo emocional y psicológico.

Este programa es adicional al Transporte Violeta, que cuenta con una flota de 71 unidades seguras distribuidas en las principales zonas urbanas, garantiza espacios libres de violencia y protección durante los traslados diarios de las mujeres.

Evelyn Salgado ha enviado al Congreso del Estado diversas iniciativas y reformas de ley para tener un marco jurídico con perspectiva de género que fortalezca los mecanismos de protección y sanción en casos de violencia, ello porque uno de los propósitos de Evelyn Salgado desde su asunción al cargo fue lograr que Guerrero sea un santuario para las mujeres.

En el tema de seguridad, Evelyn Salgado destaca la adquisición de 171 nuevas patrullas que se integran a la flota de trabajo de las policías estatal y municipales y que han servido para hacer frente a las situaciones de inseguridad y violencia.

Guerrero se encuentra entre las 25 entidades del país que lograron reducir la incidencia de homicidios dolosos durante el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2024, y la tendencia que se marca establece que los homicidios dolosos han bajado hasta en un 12. 5 por ciento.

