Detienen en Edomex a célula de extorsionadores ligada a grupo criminal de Jalisco

El Gabinete de Seguridad federal y autoridades estatales detuvieron a nueve personas señaladas como generadoras de violencia e integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, en acciones realizadas como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en los municipios de Coacalco y Melchor Ocampo, Estado de México.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informaron que los detenidos podrían estar implicados en homicidio, extorsión, robo de vehículos y delitos contra la salud.

Guardia Nacional y fuerzas estatales participaron en la detención de nueve personas. ı Foto: Secretaría de Seguridad Edomex

Entre los asegurados se encuentra Rubén “N”, alias “Tío”, de 52 años, identificado como objetivo prioritario, así como Juana “N”, Yutlleli “N”, David “N”, Andrea “N”, alias “Anita”, presunta operadora financiera; Yuliana “N”, alias “Yuli”, posible encargada de logística; Vania “N”, Julio “N”, alias “Voltios” y Roberto “N”, alias “Grillo”.

Durante los operativos en colonias de Coacalco como Villa de las Flores, Bosques del Valle, Los Héroes y El Laurel, así como en el conjunto urbano Álamos III de Melchor Ocampo, se aseguraron tres vehículos, bolsas con aparente marihuana y cocaína, además de armas de distintos calibres.

👉 Los sospechosos podrían ser integrantes de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco.



🔵 #EdoMéx #Denuncia 0️⃣8️⃣9️⃣☎️ pic.twitter.com/lCVoopC1br — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) September 6, 2025

Las autoridades señalaron que, tras hacerles saber sus derechos, los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

El Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia, mientras que la Secretaría de Seguridad estatal recordó a la ciudadanía que puede realizar denuncias al 089 y reportar emergencias al 9-1-1, disponibles las 24 horas.

