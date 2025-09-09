Derrumbe deja atrapados a 16 mineros en Sabinas, Coahuila

Al menos 16 mineros quedaron atrapados tras un derrumbe en un pozo de carbón en la mina de arrastre del Ejido El Mezquite, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, propiedad de la empresa DUMAC.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes, reportaron medios locales, cuando se rompió el malacate de la mina, un equipo mecánico —parecido a un cabrestante— utilizado para subir y bajar minerales o a los propios mineros.

El rompimiento del malacate ocasionó que el carro de acero que trasladaba al personal que laboraba en la mina cayera hasta el fondo del pozo de carbón, indicó Ramiro Durán, subdirector de Protección Civil de Coahuila.

“Es una mina de aproximadamente cuatro metros de diámetro y cuatro a cinco metros de profundidad. Se está trabajando en reparar el malacate para poder subir el contenedor y sacar a los mineros”, declaró el funcionario a Vanguardia.

Tras el derrumbe, tres de los mineros consiguieron salir por su cuenta y acudieron a pedir ayuda para los 16 compañeros que quedaron atrapados. Aunque los hechos ocurrieron a las 16:00 horas, el reporte a las autoridades ocurrió hasta la noche, denunció El Coahuilense.

Las labores de rescate se han complicado por el difícil acceso a la zona. Por ahora, con un compresor se está brindando oxígeno a los mineros atrapados y se logró retirar un tambor que obstruía el tiro vertical del lugar.

Hasta el momento los 16 trabajadores atrapados continúan con vida.

En el mismo ejido El Mezquital se encuentra la mina de carbón El Pinabete, donde resultaron atrapados 10 mineros en agosto de 2022. Cinco de ellos pudieron escapar, los otros cinco murieron ahogados en la oscuridad de la mina y de la impunidad. Hasta febrero de 2025 se pudo recuperar el último de los cuerpos.

cehr