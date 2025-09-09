Gobierno de Jalisco aclara que no existe bolsa de 400 mdp para rehabilitar carreteras federales.

El Gobierno de Jalisco aclara que es falso que cuente con una bolsa de 400 millones de pesos para rehabilitar carreteras federales como de forma sorpresiva lo afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y lamenta que se haga una campaña de desinformación al respecto.

Todo parte de un aparente desconocimiento técnico de la diputada Merilyn Gómez Pozos ya que los recursos para rehabilitar carreteras federales salen del presupuesto federal y son ejecutados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La aplicación de los 400 millones a los que hizo referencia la legisladora federal corresponde exclusivamente a la delegación Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por María Padilla, por lo que el Gobierno Estatal no tiene facultad alguna para destinar el recurso al mantenimiento o reparación de las carreteras.

TE RECOMENDAMOS: Destacan avances en la economía ANCH reconoce a Abelina López por impulsar la reactivación turística de Acapulco

Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, aclaró que la Federación no asignó al Estado, en 2025, recursos concursables para el mantenimiento carretero en la entidad.

“No hay recursos para mantenimiento carretero que sean concursables. ¿A qué me refiero cuando digo que sean concursables? A que algunas entidades metamos proyectos para eso. Es más la voluntad federal la que determina en dónde sí y en donde no, se hacen ampliaciones presupuestales, o se destinan recursos para el mantenimiento carretero”, dijo el Secretario de la Hacienda Pública.

Es importante mencionar que en la entidad hay 2 mil 196 kilómetros federales, entre los que destacan la falta de mantenimiento en las Carreteras 70, 80, 23, 200 y 54; representan un riesgo para quienes circulan por estas vías.

Recientemente, el Gobierno federal anunció que Jalisco contaría con un tren de pavimentación para rehabilitar 26 de los 2 mil 196 kilómetros de carreteras federales que hay en la entidad.

El Secretario García Sotelo agregó que el Estado se mantendrá atento de las asignaciones del Gobierno Federal, para el próximo año, en este rubro.

Para la recuperación de la red carretera y seguridad de la ciudadanía el Gobierno de Jalisco lleva a cabo el Plan Carretero Estatal 2025-2030, que tendrá una inversión de 24 mil millones de pesos.

Dicho plan permitirá intervenir 100 por ciento las vías terrestres en la entidad, para mejorar la conectividad y seguridad, reducir los tiempos de traslado e impulsar el crecimiento y desarrollo económico en los 125 municipios.

Con esto, se renovará y dará mantenimiento permanente a 4 mil 562 kilómetros que integran la red carretera del estado durante el sexenio, y en beneficio de alrededor de 80 millones de vehículos que, cada año, transitan por estas vías.

JVR