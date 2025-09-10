Van por la protección de la Sierra La Laguna

Habitantes de La Paz, Baja California Sur, temen que su principal fuente de abastecimiento de agua sea afectada si hay algún cambio de uso de suelo para el desarrollo de actividades mineras y proyectos turísticos en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.

La activista Vicky Güreña Mills dijo que, actualmente, la lucha más “fuerte” en Baja California Sur es por el agua, pues es el estado con mayor índice de estrés hídrico, por lo que un probable cambio de uso de suelo en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna podría alterar y causar daños severos en el Área Natural Protegida.

El Dato: En octubre y noviembre, la Biosfera Sierra La Laguna iniciarán los fenómenos naturales de la regeneración del bosque y el arribo de aves migratorias, respectivamente.

“El agua de Los Cabos y La Paz, su origen es en la Sierra de La Laguna, además es un Área Natural Protegida (ANP) y es sagrado para todos los habitantes, porque, por ejemplo, el agua llega hasta el poblado de Todos Santos hasta sus manantiales y arroyos”, dijo a La Razón.

TE RECOMENDAMOS: Abren carpeta de investigación Sigue búsqueda de morenista secuestrado

Lo anterior surge luego de que en agosto circularon fotos en las que se observa como sobrevolaron helicópteros en la zona de El Valle, en la cumbre de la Sierra, bajo el argumento de realizar actividades turístico-recreativas.

La activista mencionó que las imágenes de los helicópteros sobrevolando Sierra La Laguna no sólo levantaron sospechas e incertidumbre, sino que representa un peligro para el ecosistema, debido a que se trata de una ANP y un área importante para la conservación de las aves.

65 por ciento del agua para Baja California Sur es provista por esta zona verde

Además, Güreña Mills mencionó que el helicóptero produce ruido de hasta 90 decibeles y genera una corriente descendiente de aire debido a la rotación de las hélices de 112 hasta 150 kilómetros por hora y que pueden producir la destrucción de nidos en la zona o que las aves abandonen los nidos y las crías.

“Hay especies que vienen desde Canadá, sobre todo aves, es incompatible el ANP con vuelos, tampoco nos chupamos el dedo, no creemos que sean vuelos recreativos, al contrario, estamos muy alerta y creemos que más bien andan viendo qué es lo que hay en la sierra, ahí lo que más vale es el agua, entonces tenemos que proteger la sierra, porque cualquier actividad de construcción, ya sea de minería u otra, puede afectar”, dijo.

El pasado 21 de agosto pobladores de La Paz y Los Cabos hicieron un llamado al gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, para cumplir con los compromisos firmados en el marco de la contienda electoral que lo llevó al triunfo.

Dos mujeres protestan el 21 de agosto afuera del Congreso de BCS. ı Foto: Especial y Vicky Güreña Mills

En dichas promesas, los pobladores señalaron que se comprometió a “coadyuvar de manera importante a la recarga de los acuíferos y, por ende, al suministro de agua a la población”.

El 28 de agosto en entrevista con medios, el gobernador Víctor Castro Cosío dijo que en la Sierra La Laguna “no hay tema” porque durante su administración no se permitirá el despojo, la afectación de Áreas Naturales Protegidas y se defenderá el agua en Baja California Sur.

“Si algo hemos hecho en nuestra vida política social de activista, es mantener este perfil de que en ninguna circunstancia no al despojo, no a construir en áreas naturales protegidas, a defender juntos el agua de Baja California Sur, por eso la Sierra La Laguna no es tema, porque no permitiremos y creo que ningún gobierno consciente, responsable, daría permiso para cambios de uso de suelo”, dijo.

El pasado 4 de agosto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, Baja California Sur, emitió un comunicado en el cual detalló que el cambio de propiedad del predio Nuestra Señora del Rosario fue exclusiva de particulares y permanecería bajo los criterios de conservación del Programa de Manejo.

“Cabe destacar que en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna existen diferentes modalidades de tenencia de la tierra: social, pública y privada. En el que fluctúan ejidos, condueñazgos, predios particulares, propiedad pública y terrenos nacionales que se encuentran comprometidos con la conservación ambiental del lugar”, agregó.