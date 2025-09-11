Acusa MC fraude en elección de Poza Rica

Emilio Olvera y Jorge Álvarez, el 2 de agosto, durante una manifestación.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que el recuento de votos de la elección de Poza Rica, avalado por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), es un “fraude descarado” que no se puede permitir y que es encabezado por la gobernadora Rocio Nahle.

El político mencionó en un video que es un “día de luto para la democracia”, porque, tras el recuento de votos hecho por el Tribunal Electoral de Veracruz, “se va a consumar un fraude a la antigua”.

El Tip: Políticos federales de Movimiento Ciudadano, como Alejandra Barrales, criticaron en redes la decisión del Tribunal Electoral.

“Es un fraude descarado que no podemos permitir, es un fraude que encabeza la gobernadora del estado de Veracruz que ha decidido robarse la elección en Poza y nosotros vamos a combatir con los instrumentos que tengamos a la mano y vamos a defender el triunfo de Emilio Olvera”, comentó.

Por acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, derivado de la falta de condiciones de seguridad en la sede del consejo municipal durante la sesión de cómputos, el 4 de junio se aprobó la atracción del conteo para hacerlo en las oficinas centrales del organismo. Tras el cómputo correspondiente se tuvo como resultado la victoria del emecista, Emilio Olvera.

51 paquetes de la elección por la alcaldía de Poza Rica se contaron

Derivado del desahogo de una impugnación promovida por la candidata a la presidencia municipal postulada por el partido Morena,Janeth Adanely Rodríguez, el 18 de agosto, el TEV ordenó el recuento parcial, decisión que confirmó la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ayer, luego de más de cuatro horas, personal del TEV concluyó el cómputo en Poza Rica e informó que los resultados se darán a conocer en próximos días al realizarse una sesión privada.