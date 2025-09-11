Restos hallados en Veracruz, de excandidato de Morena

Ramón Valencia posa para una foto en una imagen de archivo de sus redes sociales.

La Fiscalía General de Veracruz confirmó que uno de los dos restos hallados en el puente de la localidad de Oriente Mediodía, en el municipio de Espinal, es del excandidato de Morena a Coxquihui, Ramón Valencia Pérez.

Medios locales informaron que la mañana de este miércoles fueron localizados en las inmediaciones de una base local de taxis, hasta donde arribaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y la Policía Municipal de Espinal.

El Dato: El pasado 11 de agosto, Ramón Valencia recomendó a los habitantes de Arenal Coxquihui no salir a la calle por la supuesta presencia de sujetos armados.

“Un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias correspondientes y confirmó que dichos elementos pertenecen a dos víctimas. Una de ellas ya fue identificada oficialmente con las iniciales R.V.P. Mientras que la segunda permanece en calidad de no identificada”, indicó la autoridad en sus redes sociales.

Sobre los otros restos encontrados, la Fiscalía estatal indicó que aún permanecen sin identificar. Aclaró además que ya llevan a cabo las indagatorias para esclarecer los hechos.

Ramón Valencia estaba reportado como desaparecido desde el pasado 9 de septiembre, luego de que sujetos armados lo secuestraron en la localidad de Sabaneta, en la zona norte del estado de Veracruz, indicaron autoridades.

2 restos humanos, en bolsas, fueron hallados ayer en el municipio de Espinal

Mil 58 investigaciones por homicidio ha registrado la Fiscalía de Veracruz

En las pasadas elecciones, el morenista participó como aspirante al municipio de Coxquihui tras el asesinato de su padre Anuar Valencia Delgado, el 29 de mayo de 2025, justo antes de iniciar la campaña electoral.

“Hace unos días, informé a la opinión pública sobre mi postulación como candidato del partido Morena para la presidencia municipal de Coxquihui y acepté el reto de representar a la 4T en las elecciones del próximo primero de junio”, escribió en Facebook el joven el 6 de mayo.

En aquel entonces, después de la muerte de Anuar Valencia, la Fiscalía de Veracruz informó que aprehendió a Carlos Alberto “N”, señalado como probable responsable del homicidio.

Tiempo después se dio a conocer que el sospechoso capturado es tío del presidente electo municipal de Coxquihui, Lauro Becerra García. Tras la detención, el político panista defendió a su familiar y aseguró que a éste se le detuvo de manera ilegal.

El hallazgo de los restos de Valencia Pérez se dieron horas antes de que la casa del alcalde fuera atacada con drones, de acuerdo con medios locales.

Los primeros reportes indican que a las 11:00 horas, las personas que estaban en los alrededores del lugar escucharon explosiones, lo que causó alarma entre la población.

En redes sociales circuló un video capturado desde un jardín de niños cercano a la casa de Becerra García se escucha cómo una mujer pide a los menores de edad agacharse. Al menos tres explosiones se escuchan.

“¡Agáchate, hija! ¡A la madre!, Acuéstense, no se levanten”, se escucha decir a la mujer a niñas y niños, quienes gritan en el aula.

El ataque en contra de la vivienda del funcionario panista en Coxquihui movilizó al Ejército, así como a autoridades locales, indicaron medios de información de Veracruz.

Al respecto, el PAN de Veracruz condenó la agresión dirigida a Becerra García, por lo que urgió a las autoridades garantizar la seguridad de éste.

“Desde el Partido Acción Nacional condenamos enérgicamente la agresión registrada este día en el domicilio del alcalde electo de Coxquihui, Lauro Becerra García. Estos hechos de violencia ponen en riesgo su vida y la de su familia, y confirman la grave crisis de inseguridad que vive Veracruz”, indicó en un comunicado.

Acción Nacional además recordó que, desde el pasado 4 de agosto, solicitó protección y seguridad para el alcalde de Coxquihui luego de una serie de ataques con drones.

El partido urgió al Gobierno de Veracruz, que encabeza Rocío Nahle García, a salvaguardar la integridad del alcalde ante el clima de violencia que se vive en la entidad.

“Veracruz hoy ocupa los primeros lugares en violencia político electoral, no podemos permitir que la violencia se normalice como herramienta de intimidación hacia autoridades electas ni hacia la ciudadanía. Veracruz requiere acciones urgentes, coordinadas y contundentes frente a la violencia.

“Desde el PAN reiteramos que la seguridad de las y los veracruzanos debe ser prioridad”, mencionó el blanquiazul.