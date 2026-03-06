Libia en Informe: aquí no hay intenciones hay hechos

En Guanajuato se ha dado impulso a proyectos y acciones en menos de dos años de gobierno, que en otros sitios tardan mucho en arrancar y más tiempo en cristalizarse, “y eso tiene una razón muy clara: Aquí no hablamos de intenciones. Aquí lo que se dice, se hace. Dicho y hecho”, dijo la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“La paz no es una meta que pueda alcanzarse de la noche a la mañana, ésta se construye todos los días. Aquí nadie es más fuerte que el Estado, que la unión de sus instituciones y sus órdenes de gobierno”, aseguró al presentar su Segundo Informe de su gestión.

El Dato: La mandataria recordó que el año pasado, por primera vez en años, un proyecto de agua para Guanajuato fue incluido en el Plan Nacional Hídrico del Gobierno de México.

Desde León, la gobernadora dijo que, en materia de seguridad, “vamos por el camino correcto”, pues se han tomado decisiones que han marcado un antes y un después en la lucha para lograr la paz.

TE RECOMENDAMOS: Reforma electoral Monreal llama a conservar la alianza política de la 4T

“Aquí no caminamos con miedo, caminamos con propósito; seguimos adelante con mayor unidad, con una estrategia sólida y con la voluntad de hacer equipo por la paz que merecemos”, agregó.

García Muñoz Ledo añadió que su administración ha logrado reducir a más de la mitad el promedio diario de casos de homicidios y que gracias al Escuadrón Antiextorsión y a la línea “800 Te cuido” se ha evitado que millones de pesos lleguen a las manos de la delincuencia. Además, agradeció la labor de las Fuerzas de Seguridad Pública locales y adelantó que seguirán siendo la policía mejor pagada de este país; además, con una apuesta importante a la profesionalización de sus elementos.

Libia Dennise también destacó que Guanajuato cuenta con el mejor Sistema Estatal de Salud de México.

“Somos líderes nacionales y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos. Aquí cuidamos la salud como una prioridad todos los días, con consultas médicas, con cirugías y con los millones de estudios de laboratorio que hacemos”, resaltó.

La gobernadora agregó que el estado es primer lugar nacional en vacunación infantil, a partir del proceso de inmunización contra el sarampión y la influenza estacional, gracias a que se han aplicado cerca de tres millones de dosis a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

En materia de educación, destacó que, a través de las Becas Nuevo Comienzo y el Sistema Único de Becas, miles de jóvenes hoy tienen la certeza de que su única preocupación debe ser prepararse y soñar en grande.

Hoy, dijo, más planteles ya cuentan con techados escolares nuevos, para que ni el sol ni la lluvia detengan sus ganas de aprender y convivir, y con esto se atendió una demanda que hicieron de manera insistente, sobre todo las madres de familia.

“El año pasado creamos 31 bachilleratos y, gracias al éxito que tuvieron, este año abriremos 40 más”, dijo.

En materia de infraestructura, la mandataria mencionó que las carreteras del estado son las mejores del país y se sigue apostando al mantenimiento de los dos mil 640 kilómetros de las vialidades que atraviesan Guanajuato.

Además, explicó, se realiza la modernización del tramo San Miguel de Allende–Dolores Hidalgo, una obra que potencia el turismo, y se construyen puentes, caminos, calles y obra social que unen familias y acercan oportunidades donde más se necesitan. Destacó que, gracias a la colaboración con el Gobierno federal, se ha logrado consolidar proyectos en beneficio de los ciudadanos.

“Especialmente en los proyectos prioritarios para Guanajuato, como el tren de pasajeros, la tecnificación del riego, el acueducto Solís y la Puerta Logística del Bajío. En el caso del tren, gracias a las gestiones que hicimos con el Gobierno federal, hoy nuestro estado tendrá estaciones en varias ciudades que no estaban contempladas en el proyecto original, entre ellas, la ciudad de León”, refirió.