Mara Lezama y Grupo Mundo Maya garantizan el libre acceso a las playas de Tulum

La gobernadora Mara Lezama encabezó una reunión de trabajo con el General Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, Director General del Grupo Mundo Maya, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno para asegurar el acceso libre a las playas de Tulum.

La Gobernadora destacó que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la conservación y el acceso equitativo a los recursos naturales, así como con la promoción de un turismo responsable y sostenible.

Mara Lezama y el General Tonatiuh Velasco Bernal durante la reunión en Tulum. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Al evento asistieron representantes de instituciones estatales y federales, incluyendo el INAH, la CONANP y autoridades del Grupo Mundo Maya, así como secretarios y funcionarios de diversas dependencias del Gobierno de Quintana Roo.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para que los espacios naturales de Quintana Roo estén al alcance de todas y todos, fortaleciendo el desarrollo social y turístico de la región.

am