Aumenta a 16 la cifra de muertos por accidente en Mérida - Campeche

La cifra de muertos por el accidente en la autopista Mérida - Campeche, ocurrido la tarde del sábado, aumentó a 16, mientras los gobiernos de Campeche y Yucatán se coordinan para ofrecer atención a los familiares de las víctimas.

A través de redes sociales, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, puntualizó en una publicación que la cifra de muertos es de 16 personas, lo cual suma una a las 15 que se informaron anteriormente.

Una terrible tragedia se ha registrado en la carretera Mérida Campeche en donde al menos 15 personas han perecido después de que un choque entre un taxi colectivo y vehículo particular este taxi se fuera al sentido contrario de la carretera rumbo a la ciudad de Mérida y pic.twitter.com/z16mXPJcHx — Rodrigo Vázquez Parada (@rodrigo_vazquep) September 14, 2025

Sansores San Román aseguró que se mantiene en contacto con su homólogo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, para brindar apoyo a las familias de los afectados, y coordinar el traslado de los cuerpos.

“Los cuerpos se encuentran en la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Estaremos muy pendiente de los familiares. Este es un momento muy doloroso para todos los campechanos”, escribió la mandataria estatal.

Estamos consternados con la noticia del accidente en la carretera Campeche - Mérida, donde murieron 16 personas.



Estuve en comunicación con el gobernador de Yucatán @huachodiazmena a quien agradezco toda su solidaridad.



Nuestra secretaria de gobierno @LizHernandezMx ha estado… — Layda Sansores (@LaydaSansores) September 14, 2025

Por otro lado, el ayuntamiento de Calkiní, Campeche, publicó un comunicado en el que lamentó que el conductor del taxi involucrado en el accidente era originario de este municipio. Por lo anterior, se presume que ésta sería la décimo sexta víctima mortal, sin embargo, las autoridades no han dado más detalles sobre las identidades de las víctimas.

“El H. Ayuntamiento expresa su más profundo pesar por los lamentables hechos ocurridos este sábado sobre la carretera federal Mérida-Campeche. Nos solidarizamos con las familias que atraviesan este difícil momento y reiteramos nuestro compromiso de brindar todo el apoyo necesario”, escribió el ayuntamiento de Calkiní.

▪️El H. Ayuntamiento expresa su más profundo pesar por los lamentables hechos ocurridos este sábado sobre la carretera... Publicado por Alcaldía de Calkiní 2024-2027 en Sábado, 13 de septiembre de 2025

La tarde del sábado, autoridades de Yucatán informaron sobre un accidente que ocurrió en el kilómetro 127 de la carretera Mérida - Campeche, en el tramo Chocholá - Kopomá, donde un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo se impactaron.

Lo anterior dejó un saldo preliminar de 15 personas fallecidas y dos lesionadas.

“Al lugar acudieron unidades de bomberos y ambulancias de la SSP para el control de riesgos, atención de víctimas y traslado de heridos. La zona permanece bajo resguardo en coordinación con la Guardia Nacional para las diligencias correspondientes”, escribió la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán en un comunicado.

Esta mañana acompañé en el Semefo a las familias de las víctimas del accidente en la carretera Mérida–Campeche.



Les expresé nuestra solidaridad y respaldo para el reconocimiento y traslado de sus seres queridos hasta sus comunidades.



Mediante una llamada telefónica, la… pic.twitter.com/QrXtSCDntp — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) September 14, 2025

Por otro lado, este domingo, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que asistió al Servicio Médico Forense para acompañar a las familias de las víctimas mortales.

“Les expresé nuestra solidaridad y respaldo para el reconocimiento y traslado de sus seres queridos hasta sus comunidades. Estamos acompañando a las familias para que cuenten con el apoyo y las facilidades que necesitan”, escribió Díaz Mena en X.

