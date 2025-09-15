Cae chofer que intentó ganarle el paso a tren

Servicios de emergencia apoyan a las víctimas del choque, el pasado lunes.

Las Fiscalías Generales de Justicia del Estado de México y Michoacán informaron sobre la detención de Gustavo Alfredo “N”, el conductor de un autobús que fue arrollado en Atlacomulco al intentar ganarle el paso a un tren, lo que dejó un saldo de 10 pasajeros fallecidos y 55 heridos.

La autoridad michoacana detalló en un mensaje en sus redes sociales que, en colaboración con su par mexiquense, agentes cumplimentaron una orden de captura en contra del sospechoso en la ciudad de Morelia.

“La detención de Gustavo Alfredo ‘N’, se realizó en Villas del Pedregal, en Morelia, en colaboración con las autoridades del Estado de México, a donde será trasladado para ser presentado ante órgano jurisdiccional que lo requiere”, indicó.

El Dato: Autoridades federales han publicado en redes sociales diversos materiales para llamar a los automovilistas a respetar los cruces de trenes y así evitar accidentes.

Presuntamente, el conductor del autobús de la línea Herradura de Plata se dio a la fuga luego del accidente ocurrido el lunes de la semana pasada, en la carretera Atlacomulco–Maravatío, en Atlacomulco, Estado de México.

Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo, a pesar de que los automovilistas al rededor están parados, el conductor del vehículo, en el cual viajaban decenas de pasajeros, aceleró e intentó pasar las vías del tren.

En ese momento, el ferrocarril embistió al autobús que se quedó a la mitad del cruce, donde, de acuerdo con medios locales, durante años no hubo una pluma para evitar el paso a automóviles ante el acercamiento del transporte pesado.

De acuerdo con autoridades federales, para que un tren detenga la marcha necesita entre 800 y mil 800 metros. En este caso, el tren, luego de impactar al autobús, arrastró a éste durante un largo trayecto.

El accidente ocasionó que una decena de pasajeros perdieran la vida y que 55 más resultaran heridos. Tras el choque, el conductor del transporte público escapó. Los agentes mexiquenses y michoacanos lo aprehendieron en Villas del Pedregal, en Morelia.

Luego del siniestro, la empresa Canadian Pacific Kansas City emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y afirmó que éste fue causado, porque “un autobús de pasajeros le quiso ganar el paso al tren”.

Además de asegurar que proporcionaría la información necesaria para el peritaje, la firma llamó tanto a choferes, conductores y sociedad en general a respetar los señalamientos y cumplir con las medidas en los cruces de ferrocarril para evitar accidentes.

En tanto, la línea Herradura de Plata afirmó que activó sus protocolos de emergencia para dar acompañamiento integral a los afectados, lo que incluye asistencia médica, psicológica, legal y logística.

“Estamos colaborando con las autoridades competentes proporcionando toda la información necesaria para el esclarecimiento de lo sucedido”, agregó.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, Gustavo Alfredo “N” es acusado por los presuntos delitos de homicidio y lesiones, por los hechos ocurrido el pasado 8 de septiembre.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2020 y 2024 murieron al menos dos mil 277 mexiquenses en percances viales, de los cuales mil 440 fueron los conductores de los vehículos y 497, pasajeros.

En lo que respecta a colisiones con ferrocarriles en el Estado de México, el organismo reporta 59 casos en el periodo analizado.

Medios locales han reportado que, a lo largo de la semana pasada, los familiares de las víctimas fallecidas y lesionadas exigieron a las autoridades justicia.

Luego del accidente, Radio Fórmula documentó cómo las autoridades comenzaron a instalar las plumas de seguridad en la carretera Atlacomulco–Maravatío para evitar cualquier accidente similar al ocurrido el 8 de septiembre.

Las imágenes del medio de comunicación muestran cómo trabajadores y maquinaria pesada instalan la señalización en el sitio donde ocurrió el accidente.