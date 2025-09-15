Identifican a 8 de 16 víctimas de accidente vial

Autoridades de Campeche, en reunión con familias de las víctimas del accidente del sábado, ayer.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, informó que ocho de las 16 personas que fallecieron en el accidente vial en la autopista Mérida-Campeche ya están identificadas.

En sus redes sociales, la morenista dio los nombres de las víctimas, quienes eran habitantes de los municipios de Calkiní, Pucnachén, Hecelchakán y Nunkiní.

Sobre el resto de los finados, Sansores San Román dijo que seis “están en proceso de reconocimiento mediante estudios de ADN” y dos más no han sido reclamadas y están en calidad de desconocidas.

El Tip: El Gobierno de Campeche habilitó el número 981-181-0408 con el objetivo de atender a quienes pudieran ser familia de alguna de las víctimas en el siniestro.

“Acabo de hablar con la hermana de uno de los fallecidos, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, muy cariñoso y solidario, me la comunicó.

“Son los primeros que llegan a Mérida a reclamar el cuerpo de una de las víctimas. Es una familia de Nunkiní, esposa e hijos pequeños, de los que estaremos muy pendientes para apoyarlos y estar con ellos en este lamentable momento”, escribió en otra publicación.

Esto, luego de que en la tarde del sábado, autoridades de Yucatán informaron sobre un accidente vial en el kilómetro 127 de la carretera Mérida-Campeche, en el tramo Chocholá-Kopomá, donde un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo se impactaron.

2 cuerpos permanecen sin identificar ni ser reclamados por sus familias

La colisión dejó, en ese momento, 15 personas fallecidas y dos lesionadas; no obstante, ayer, Sansores San Román confirmó un deceso más.

Ayer, Díaz Mena informó que asistió al Servicio Médico Forense para acompañar a las familias de las víctimas mortales.

“Estamos acompañando a las familias para que cuenten con el apoyo y las facilidades que necesitan”, publicó en X.