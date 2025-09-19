Al alza, percepción de inseguridad en Tabasco

En Tabasco cada vez más la gente percibe que la entidad es insegura, así lo considera 89.8 por ciento de la población, misma que ha aumentado desde la salida de Adán Augusto López Hernández, quien es señalado por, presuntamente, tener ligas con el grupo criminal La Barredora.

Los datos históricos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran que, durante la administración del perredista Arturo Núñez Jiménez, entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018, el porcentaje promedio de los tabasqueños que percibió inseguridad en la entidad fue 87.9.

El Dato: Los casos de homicidios, extorsiones y bandas violentas es de lo que más ha escuchado la población de Tabasco en este año, de acuerdo con el estudio del Inegi.

El 1 de enero, López Hernández, bajo las siglas de Morena, tomó la gubernatura de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021. En ese tiempo, el promedio de percepción de inseguridad aumentó a 88.4 por ciento.

Si bien en porcentajes anuales el periodo del morenista pasó de 90.2 a 84.8 por ciento de la población con este tipo de visión sobre la seguridad, una vez que dejó el mandato, ésta aumentó año con año.

Para el maestro en política criminal, Roberto Álvarez Manzo, si bien la percepción de inseguridad no siempre está ligada con la incidencia delictiva, en este caso podría tener alguna relación con la violencia por el grupo delictivo La Barredora.

46.8 por ciento de los delitos en Tabasco tuvo a la víctima presente

66.9 por ciento de tabasqueños no permite a los niños salir de sus casas solos

“En ese estado sí hay un tema importante relacionado tanto con las problemáticas locales de inseguridad que han estado enfrentando las personas, como ya en una escala mayor todos estos eventos serios o muy fuertes que se han dado en materia de seguridad o de inseguridad.

“Hablamos de temas que ha habido con el líder de La Barredora, ese mismo grupo, los temas de huachicol, de narcomenudeo, todos los problemas que ha habido con Adán Augusto López. Todo ese tipo de cosas que están ocurriendo, más los problemas cotidianos, me parece, es lo que ha catapultado ese sentimiento de inseguridad”, dijo a La Razón.

De acuerdo con la Envipe, durante el interinato de Carlos Manuel Merino Campos, también morenista, de agosto de 2021 a octubre de 2024, el comportamiento de la percepción de inseguridad disminuyó hasta 78.2 por ciento, pero su último año repuntó a 84.8.

Así es como recibió Javier May Rodríguez a la entidad en octubre del año pasado y en lo que va de su periodo como gobernador la cifra está en 89.8 por ciento, muy cerca de los números del último año de Núñez Jiménez y los dos primeros de López Hernández.

Álvarez Manzo explicó que, en el caso de Tabasco, el incremento en el sentimiento de inseguridad podría ser porque la sociedad ha racionalizado más la situación de La Barredora y su presunta relación con López Hernández, ya que su entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, es señalado como el presunto líder del grupo criminal.

“Una vez que Adán Augusto López deja el cargo y se empieza ya a visualizar cómo se han presentado todas estas redes vinculadas con algunas actividades delictivas, más un impulso ya de estructuras delictivas mucho más conformadas, es que me parece que entonces viene como esta especie de rebote y esta toma de conciencia en las personas.

“Ya se empiezan a dar cuenta del problema que estaba ahí y, obviamente, eso va a repercutir significativamente en su percepción de inseguridad”, comentó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo con la Envipe 2025, 70.7 por ciento de la población de Tabasco considera que la inseguridad es el principal problema. Es la mayor cifra registrada desde 2011.

El estudio del Inegi revela que los espacios donde los tabasqueños se han sentido más inseguros este año, respecto a 2024, son los cajeros automáticos en vías públicas, la calle, la carretera, el banco, el mercado y el transporte público.

