Accidente en autopista México - Puebla provoca tráfico intenso en salida de CDMX

Un accidente en la autopista México - Puebla ha afectado la circulación desde la mañana de este sábado, particularmente hacia la salida a Puebla, por lo que autoridades viales han pedido tomar precauciones.

A través de redes sociales, usuarios y medios locales informaron que el tráfico se encuentra afectado en la salida a la autopista México - Puebla, particularmente a la altura del kilómetro 21, cerca de la estación Peñón Viejo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Se registra caos vehicular en la salida a la autopista México-Puebla por dos choques: uno a la altura del Puente de la Concordia y otro en el kilómetro 21, con dirección al estado de Puebla.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/WohWvn1fpV — NMás (@nmas) September 20, 2025

De acuerdo con la primera información, dos autos protagonizaron el choque y uno más terminó impactado contra el muro de contención, de forma que casi provoca una carambola. Hasta el momento, se desconoce si por estos hechos hubo heridos, fallecidos u otro tipo de daño material.

Sin embargo, según medios y autoridades locales, por estos hechos se registró un cierre parcial de circulación en el kilómetro 21 de la citada autopista, con dirección a Puebla.

#TomePrecaución en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación, tras #AccidenteVial cerca del km 021+150 de la autopista México-Puebla, atienda indicación vial. pic.twitter.com/marrIPXJY7 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 20, 2025

Así lo reportaron simultáneamente Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras, quienes pidieron tomar precauciones al conducir.

Hasta las 10:00 horas de este sábado, usuarios informaron que continuaban las afectaciones y el tráfico intenso en el punto de la afectación.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

