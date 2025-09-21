Gobernador Pablo Lemus supervisa trabajos de atención a afectados por tormenta en Puerto Vallarta

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, recorre la delegación Las Mojoneras para supervisar los trabajos de saneamiento tras la tormenta.

En solidaridad con las y los vallartenses afectados tras la tormenta, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, realizó un recorrido en la delegación Las Mojoneras, para supervisar los trabajos de atención y asegurar a la ciudadanía que recibirán todo el respaldo del Gobierno del Estado.

“Gracias a los y las vecinos de Las Mojoneras por recibirnos. Puerto Vallarta siempre nos recibe con los brazos abiertos, con una cara sonriente, siempre recibiendo a los visitantes, a los turistas, a las personas que venimos a disfrutar de Vallarta, pero cuando Vallarta está mal, hay que estar presente, no solamente en las buenas, sino también en las malas”, afirmó Pablo Lemus.

Autoridades estatales, municipales y federales recorren las calles de Las Mojoneras para coordinar los trabajos de atención a la población. ı Foto: Gobierno Jalisco

El Municipio instaló el Comité de Emergencias para la evaluación de los daños y para emitir la solicitud de apoyo al Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN). Tras la tormenta, se desplegaron cerca de 600 servidores públicos de dependencias estatales, municipales y federales para realizar acciones de limpieza y saneamiento de viviendas, canales y vías públicas.

Se realizó el saneamiento de 110 casas, limpieza de 15 manzanas en sus vías públicas, con levantamiento de sólidos y desechos, desazolve de canales pluviales, saneamiento en la Escuela Primaria Octavio Paz de Las Mojoneras, así como en el levantamiento de la evaluación de daños a viviendas y apoyo directo a la comunidad.

Lemus Navarro señaló que las familias afectadas por esta tromba recibirán apoyos económicos para la restitución del menaje de sus casas.

Al último corte, se registran 50 viviendas con daños en menaje, dado que el nivel del agua alcanzó hasta 1.5 metros en el exterior y un metro en el interior de las viviendas.

Servidores públicos de distintas dependencias, encabezados por Pablo Lemus, colaboran en las labores de limpieza de canales y calles en Puerto Vallarta. ı Foto: Gobierno Jalisco

El Gobernador, Pablo Lemus, estuvo acompañado por Luis Ernesto Munguía González, Presidente Municipal de Vallarta, además Sergio Ramírez López, Director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), el General de Brigada de Estado Mayor Jorge Ramírez Zúñiga, Comandante de la 41/a Zona Militar con sede en Puerto Vallarta, entre otras autoridades, quienes recorrieron las calles de la delegación Las Mojoneras.

El Comandante Sergio Ramírez explicó que el Municipio de Puerto Vallarta instaló su Comité de Emergencias y sesiona para recabar la información de los daños, elaborar la solicitud e ingresarla al Comité Técnico del FOEDEN. De esta manera, agregó, se podrá que sesionen los Subcomités de Menaje e Infraestructura, y a la brevedad, se puedan entregar estos apoyos.

Los trabajos son coordinados de manera interinstitucional, en los que participan la 41/a Zona Militar del Ejército Mexicano, la Comandancia Regional Puerto Vallarta de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, así como dependencias municipales.

Hasta el momento no ha sido necesario la evacuación de familias ni la apertura de refugios temporales, además de que no se reportan personas lesionadas o fallecidas.

am