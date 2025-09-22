Delfina Gómez invita a escuchar su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno de Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en fotografía de archivo.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, presentó su Segundo Informe de Gobierno para el periodo 2024 a 2025, a propósito del cual dará un mensaje este lunes que será transmitido en medios estatales.

A través de sus canales digitales, Gómez Álvarez ha dado a conocer los logros alcanzados durante su segundo año de administración, enlistados en su Segundo Informe de Gobierno, el cual ya está disponible para descargar y leer a través del micrositio del evento.

La Gobernadora @delfinagomez realizará este 22 de septiembre el ejercicio de rendición de cuentas por segunda ocasión. Las y los mexiquenses tendrán acceso a su Segundo Informe de Gobierno en el sitio: https://t.co/urgmlOCLhi. #DelfinaInforme pic.twitter.com/qLduDEyKst — Comunicación Social del Estado de México (@ComSocEdomex) September 21, 2025

Además, la gobernadora Delfina Gómez dará un mensaje a propósito de su Segundo Informe de Gobierno, el cual será transmitido mediante el canal de televisión Mexiquense.

La transmisión del mensaje por el Segundo Informe comenzará a las 10:50 horas este lunes 22 de septiembre, a través de la señal de televisión abierta 34.1, o los canales digitales de Mexiquense TV.

📺 Este lunes vive la transmisión especial del 2º Informe de Gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Conoce los avances, retos y logros del EdoMéx. 🕙 10:50 hrs en la señal 34.1 y redes sociales de Mexiquense TV. #2InformeDelfina pic.twitter.com/zpYxoeNSrC — Mexiquense (@MexiquenseTV) September 22, 2025

De acuerdo con Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, este Segundo Informe de Gobierno ocurre en un momento donde aumentó la aprobación de la gobernadora, con cifras que van desde el 62.0 hasta el 67.0 por ciento, según encuestas de los medios más grandes del país.

Así, se espera que, durante el mensaje, la gobernadora Delfina Gómez remarque avances que su administración ha logrado durante su segundo año al frente del Estado de México.

#DelfinaInforme | La Gobernadora @delfinagomeza llega a su segundo informe de gobierno alcanzando un 62% de aprobación ciudadana y el 90% reconoce y aplaude su política social. Estos resultados se reflejan en el compromiso y trabajo por la transformación del #EdoMéx. pic.twitter.com/YbzaNMBTKk — Comunicación Social del Estado de México (@ComSocEdomex) September 22, 2025

Entre estos se incluye la extensión de los sistemas Trolebús y Mexicable, la creación de 191 mil empleos, la salida de más de dos millones de mexiquenses de condición de pobreza y el apoyo a más de 650 mil mujeres a través de distintos programas sociales.

Lo anterior a través de los cuatro ejes y tres ejes transversales de Gobierno, entre los que se incluyen la igualdad de género, la construcción de la paz, el empleo digno, el bienestar social y la cero corrupción.

