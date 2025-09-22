Localizan en Morelos a cuatro menores reportados como desaparecidos en Acapulco

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este lunes la localización de cuatro menores de edad reportados como desaparecidos en Acapulco, Guerrero.

Los menores fueron localizados en Jojutla, Morelos, tras acciones de búsqueda por elementos de las secretaría de la Defensa Nacional la Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

En un comunicado, el Gabinete informó que, tras el reporte de la desaparición, la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación y los agentes realizaron recorridos en la zona y se entrevistaron con vecinos de la zona donde los menores fueron vistos por última vez, en el río del poblado conocido como “Kilómetro 30″, en la zona rural de Acapulco.

Tras labores de investigación e inteligencia, las autoridades lograron ubicar a los menores, todos hermanos de entre 8 y 13 años de edad, reportados como desaparecidos desde el pasado 17 de septiembre.

“De manera inmediata, se realizaron los trámites de colaboración interinstitucional con la Fiscalía General del Estado de Morelos para la protección y resguardo de los menores, en tanto se llevan a cabo las diligencias correspondientes para que sean puestos a disposición del agente del Ministerio Público Especializado en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Guerrero", informó el Gabinete de Seguridad.

