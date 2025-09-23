Morelia fortalece educación ambiental con Guardianes del Agua; Fito Torres destaca 9 mil participantes

El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), Fito Torres Ramírez, destacó en su primer informe de labores que 9 mil personas ya forman parte del programa Guardianes del Agua, iniciativa que busca sembrar una cultura de conservación hídrica desde las aulas y las colonias.

El esquema ha integrado a alumnas, alumnos, docentes, madres y padres de familia, así como vecinas y vecinos que se convierten en promotores del cuidado del recurso.

“Niñas, niños y docentes se convierten en aliados para que el cuidado del agua sea parte de nuestra vida cotidiana. Ellos no solo aprenden, también nos recuerdan que proteger el agua es proteger el futuro”, expresó Torres Ramírez ante autoridades locales y federales.

El titular del OOAPAS señaló que el agua es un recurso que no puede cuidarse solo desde las instituciones, sino que requiere de la corresponsabilidad de toda la sociedad. El programa Guardianes del Agua se implementa en escuelas y colonias con actividades educativas, pláticas y dinámicas que refuerzan la idea de que “cuidar el agua es cuidar la vida misma”.

Además, enfatizó que el proyecto busca dejar huella a largo plazo, pues involucra a las nuevas generaciones en prácticas sostenibles.

Dentro de su primer informe de labores, el director del organismo reportó que durante el último año OOAPAS brindó 216 mil 305 atenciones a usuarios, modernizó su operación con 87 nuevos vehículos y equipos, y avanzó en programas de saneamiento que beneficiaron a más de 290 mil habitantes en distintas zonas de la ciudad.

Insistió en que estos esfuerzos van acompañados de un compromiso social: casi 1,200 personas en situación vulnerable reciben subsidios en sus tarifas, mientras que el 20% del padrón de usuarios se sumó al pago anticipado, lo que refleja confianza en la institución.

Fito Torres subrayó que si bien obras como pozos, válvulas o subestaciones son esenciales, el cambio real está en la educación y la participación ciudadana. “No hay infraestructura que aguante sin cultura del agua. Los Guardianes del Agua son la base de un Morelia con futuro”, puntualizó.

