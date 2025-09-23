Nuevo León: Primer lugar en empleo IMMEX

En empleo en establecimientos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), Nuevo León es primer lugar nacional con 386,821 personas trabajadoras.

La Secretaría de Economía de Nuevo León informó que, al cierre de julio de 2025, el estado alcanzó un saldo de 733 establecimientos IMMEX, consolidándose como líderes a nivel nacional en número de empresas del programa y la primera en empleo generado.

En el mes de julio se registró la creación de nuevos establecimientos IMMEX en Nuevo León, con lo que el acumulado de enero a julio llegó a 11 registros, dentro de un total nacional de 41.

TE RECOMENDAMOS: En Culiacán Miles de jóvenes vibran con el 6º Aniversario de la Piedra Filosorap

En cuanto a empleo, Nuevo León generó 3,174 empleos directos durante julio, alcanzando un acumulado de 3,385 nuevos empleos de enero a julio de 2025.

Esto contrasta con la tendencia nacional, donde se reportó una pérdida de 48,356 empleos directos IMMEX en el mismo periodo.

Betsabé Rocha, secretaria de Economía, destacó que estos resultados confirman que Nuevo León sigue siendo la columna vertebral del sector manufacturero de exportación en México.

“Cada empresa que llega y cada empleo que se genera fortalece nuestra economía y la calidad de vida de las familias”, dijo.

Nuevo León, como referente industrial de México, consolida su fortaleza y capacidad para atraer inversiones que generan puestos de trabajo formales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR