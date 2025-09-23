Queda en nuevos magistrados el futuro de Aguascalientes 12

Una mujer observa el interior de una vivienda afectada el 19-S, el 20 de agosto

El nuevo Poder Judicial de la Federación, electo este 2025, será el que decida la demolición o rehabilitación del edificio Aguascalientes 12, en la alcaldía Cuauhtémoc, el único multifamiliar que aún no ha sido restaurado tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

A casi una década de disputas legales entre los 70 habitantes damnificados del condominio de la colonia Roma Sur, en julio de 2025 el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa a nivel federal dictó una sentencia definitiva, en la que conminó a las autoridades responsables al desalojo, demolición y reconstrucción del edificio.

Por el contrario, un grupo de seis familias emitió un recurso de revisión de la sentencia, para que Aguascalientes 12 no se derrumbe y sólo se rehabilite.

El Dato: En un recorrido, La Razón observó que el edificio de Aguascalientes 12 está agrietado, tiene paredes tiradas, ventanas rotas, humedad, entre otras afectaciones.

Los vecinos inconformes aún viven en el lugar, a pesar de que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) dictaminó en cuatro ocasiones que el sitio presenta un “alto riesgo de colapso”.

Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, compuesto por magistrados y magistradas elegidos en las urnas, resolverá esta apelación. La decisión final del órgano judicial será la que defina qué pasará con el edificio y las 70 familias damnificadas, informó el secretario capitalino de Vivienda, Inti Muñoz Santini.

“Hemos estado dialogando con los dos grupos de vecinos. Unos plantean la demolición y reconstrucción, otros sólo la rehabilitación [...] Hay un proceso en tribunales, un litigio, y acordamos con ambas partes esperar a la última resolución del juez para hacer lo conducente”, declaró el funcionario local.

25 centímetros de inclinación tiene el edificio desde el sismo de 2017

Al terminar la conferencia sobre el Programa de Demolición de Edificios Afectados por los Sismos de 1985 y 2017, el secretario apuntó que el último dictamen técnico hecho por el Gobierno local, en diciembre de 2023, concluyó que “lo conducente era la rehabilitación del edificio”.

“Por eso es que la última postura técnica del Gobierno es la rehabilitación, sin embargo, estamos atentos a construir acuerdos, al litigio que está en curso y la decisión técnica en los términos de la ley para la reconstrucción.

“En el camino incluiremos dictámenes no solamente del Instituto de Seguridad para las Construcciones, sino también de instituciones académicas, como el Instituto de Ingeniería de la UNAM, para que haya confianza y certidumbre entre los vecinos. Pero estaremos atentos a la decisión judicial”, dijo Muñoz Santini.

No obstante, el Poder Judicial analizó los peritajes y dictámenes técnicos elaborados desde el sismo de 2017 y descartó que la rehabilitación del inmueble sea la mejor opción.

“Ninguno de los peritajes afirma, de manera concluyente, que la rehabilitación sea obligada, viable o segura (...) La demolición no ha sido técnicamente descartada; por el contrario, se refuerza como la opción más segura dadas las condiciones actuales del inmueble”, se lee en la sentencia del caso, a la que tuvo acceso La Razón.

Por su parte, la vocera de las familias damnificadas de Aguascalientes 12, María de los Ángeles Moreno, cuestionó la necesidad de elaborar más estudios al respecto, teniendo una sentencia que ordena la reconstrucción del inmueble.

“En todos estos años todas las autoridades nos dijeron ‘Falta la sentencia del juez’ para atender el edificio y que, en su caso, acatarían la sentencia del juez. Habrá estudios que recomienden una rehabilitación, pero no son peritajes.

“El edificio desde 2018 tiene una inclinación de 25 centímetros. No se le ha dado ningún tratamiento al edificio. ¿Cómo podría estar el edificio ahora en mejores condiciones? Con las lluvias que ha habido incluso se están reblandeciendo los muros. Se está cayendo a pedazos el edificio. No tarda en colapsar. Ésa es la verdad”, comentó en entrevista.

Algunos damnificados se mudaron a otras zonas de la ciudad o afuera de ésta, mientras que 15, todos adultos mayores, fallecieron sin haber regresado a su hogar, reiteró María de los Ángeles Moreno.

El Gobierno local reconoció que es posible que las obras lleven más tiempo del planeado debido a las acciones legales.

“Habrá casos muy puntuales, excepcionales, que podrán llevar un poco más de tiempo por razones como las que están pasando en Aguascalientes 12. El caso más relevante es éste”, advirtió Muñoz Santini.

Se adelantan a colapsos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el inicio del Programa de Demolición de Edificios Afectados por Sismos de 1985 y 2017, que consiste en la intervención de inmuebles con alto riesgo de colapso.

Con el inicio de la demolición de los inmuebles de Fray Servando 172 y 174, los cuales habían pasado décadas sin atención de las autoridades, la mandataria local arrancó esta iniciativa de prevención.

“Con este programa vamos a transitar de una estrategia reactiva, a una preventiva. Se enfocará en edificios que se compruebe con estudios científicos y técnicos su vulnerabilidad”, señaló.

Brugada Molina añadió que en el programa se contemplan otros seis edificios en la Unidad Habitacional Lindavista, en Tlatelolco, cuyo estudio está por concluir; otro en Insurgentes Sur 102, esquina con Niza, y uno más en San Antonio Abad 8. Algunos inmuebles podrían ser rehabilitados.

El secretario capitalino de vivienda, Inti Muñoz, destacó que el objetivo de este programa es convertir estos espacios en vivienda pública en arrendamiento o algún esquema de viviendas asequible para venta.