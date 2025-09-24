Ataque a un auto oficial de Sinaloa deja dos heridos

Rubén Rocha y Omar García, ayer, durante una conferencia del gabinete de seguridad en Sinaloa.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que sujetos armados, en un intento de despojo, atacaron una camioneta en la que viajaban su nieta y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS). El resultado fue de dos uniformados heridos.

De acuerdo con las autoridades locales, la agresión ocurrió cerca de las 14:00 horas en el bulevard Jesús Kumate. Tras este hecho, los criminales huyeron y los heridos recibieron atención.

“Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, publicó Rocha Moya en X.

Mil 752 presuntos criminales han sido detenidos en Sinaloa desde octubre

La dependencia local informó que, durante la agresión un autobús recibió impactos de bala; sin embargo, los tripulantes se encuentran a salvo y los elementos lesionados reciben atención médica.

En tanto, la hija del gobernador de Sinalo y titular del DIF local, Eneyda Rocha Ruiz, confirmó que su hja resultó ilesa y agradeció la labor de los elementos de la SSP Sinaloa que intervinieron.

“Respecto al intento de despojo de la camioneta en el que viajaba mi hija y resultó ilesa, agradezco de corazón la labor de los elementos de la SSP Sinaloa que intervinieron y hoy reciben atención médica. A ellos y sus familias, todo mi reconocimiento y solidaridad. Gracias”, dijo.

Medios locales indicaron que uno de los uniformados heridos es un hombre, cuyo estado de salud se reporta como grave y el otro es una mujer.