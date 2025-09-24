Caso Paloma Nicole ‘no va a quedar impune’, afirma Esteban Villegas

La muerte de una joven de 14 años desató protestas y cuestionamientos sobre la práctica de cirugías estéticas en menores.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que la muerte de Paloma Nicole no va a quedar impune y no habrá favoritismos, pues la ley tiene que aplicarse.

“Quiero decirle al papá, a la familia y a los amigos que este caso no va a quedar impune. No habrá favoritismos, así fuera mi propio hermano el responsable, la ley tiene que aplicarse porque hay una vida de por medio”, subrayó.

La investigación de la Fiscalía

El gobernador de Durango destacó que la Fiscalía General del Estado atrajo la investigación y que la propia titular de la dependencia, Sonia de la Garza, está dando seguimiento personal al caso de Paloma Nicole.

Explicó que actualmente los estudios periciales se encuentran en el área de patología, donde se realizan análisis más profundos que en una necropsia convencional, lo que podría retrasar los resultados algunos días.

Sin embargo, aseguró que se busca obtener un dictamen sólido que permita esclarecer los hechos.

El mandatario también reconoció la preocupación de la familia ante posibles intentos de fuga de quienes participaron en la intervención quirúrgica, pero aseguró que la Fiscalía ha implementado medidas para evitar que salgan del estado mientras avanza el proceso de Paloma Nicole.

Un llamado a los padres de familia

Durante su pronunciamiento, el gobernador reflexionó sobre la presión social que enfrentan los adolescentes respecto a la apariencia física.

Asimismo, señaló que cada vez es más común que menores de edad pidan cirugías estéticas como regalos de cumpleaños, una situación que calificó como alarmante.

“Nuestros hijos tienen un largo camino por recorrer en su crecimiento, y a esa edad una cirugía estética representa riesgos que pueden tener consecuencias irreparables”, advirtió.

Compromiso de justicia

Finalmente, el mandatario reiteró su compromiso de garantizar justicia para Paloma Nicole y de que se sienten precedentes para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.

“Lo único que esperan el papá, la familia y los amigos es un juicio transparente y sanciones que correspondan a la magnitud de esta pérdida”, concluyó.

Dictamen histopatológico en proceso

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado informó que continúa la investigación por la muerte de la menor ocurrida días después de someterse a una cirugía estética. Tras la necropsia legal fue necesario ordenar un dictamen histopatológico, ya que el cuerpo había sido preparado con formol.

Este análisis permitirá precisar la causa de fallecimiento, el tiempo de la muerte y determinar si existió o no mala práctica médica.

Paloma Nicole falleció por complicaciones posteriores

Autoridades aclararon que Paloma Nicole no falleció durante el procedimiento quirúrgico, sino ocho días después, a causa de complicaciones que derivaron en un edema cerebral. En su atención intervinieron varios especialistas, lo cual también forma parte de la indagatoria.

Medidas y aclaraciones

El Colegio Nacional de Cirujanos Plásticos suspendió los derechos profesionales del médico que realizó la operación, como medida ética mientras avanza el proceso legal.

La Fiscalía rechazó versiones sobre tráfico de influencias relacionadas con un familiar del médico e insistió en que el caso se resolverá únicamente con pruebas científicas y un expediente sólido.

MSL