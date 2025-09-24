Detienen a 38 miembros de la Luz del Mundo con réplicas de armas en Michoacán

38 detenidos vinculados a La Luz del Mundo tras hallar réplicas de armas en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que detuvo a 38 personas presuntos integrantes de la iglesia La Luz del Mundo, en un campo de adiestramiento en Vista Hermosa y se les aseguró 19 réplicas de arma de fuego, una pistola, armas blancas y equipo táctico.

De acuerdo con la dependencia entre los detenidos hay una persona de nacionalidad estadounidense y únicamente 32 presentaron identificaciones.

De acuerdo con medios locales la detención ocurrió luego de que ciudadanos reportaron la presencia de sujetos armados en una brecha de la comunidad Los Limones, en Vista Hermosa, municipio limítrofe con Jalisco.

Algunos vecinos que alertaron a las autoridades de las actividades sospechosas y las personas que ingresaban en el predio y contaron que tenían temor ante lo que parecía ser un campo militar de entrenamiento de integrantes del crimen organizado.

Por otro lado, la SSC de Michoacán puntualizó que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente a efecto de que se determine su situación jurídica.

“En esta región del municipio, los agentes de la Guardia Civil, en coordinación con autoridades federales y estatales mantienen un amplio operativo terrestre y por aire, con el apoyo de drones para localizar sitios relacionados a conductas delictivas, y así garantizar la seguridad de la población”, dijo la dependencia.

Entre los detenidos se destacó que se encontraron 37 mexicanos y un estadounidense terminaron formados frente a las patrullas, mientras a sus pies quedaba un arsenal de utilería: rifles y pistolas de juguete, radios, cuchillos de madera, binoculares, cascos “balísticos” de aire y hasta un par de bastones de trekking (de senderismo).

Aunque la mayoría de las armas eran de utilería, los vecinos aseguraron que a la distancia y según lo que presenciaron, parecían ser reales.

Esta nueva intervención policial probablemente renovará el escrutinio público sobre las prácticas y la estructura interna de esta organización religiosa.

Asimismo, las autoridades investigan si existe alguna conexión entre este grupo armado y las cúpulas directivas de la iglesia, o si se trata de una iniciativa independiente de un grupo de feligreses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL