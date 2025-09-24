Pide Gobernador de Tabasco esperar indagatoria contra Hernán Bermúdez Requena

Luego de que fuera vinculado a proceso el exsecretario de Seguridad Publica en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, el gobernador Javier May pidió esperar la investigación, la cual un Juez de Control otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

“Hay que esperar a que siga el proceso que se está llevando; vamos a estar pendientes, es un juicio que se está llevando a cabo las autoridades y vamos a esperarnos”, dijo Javier May.

En entrevista con medios locales, Javier May también calificó como “propaganda política” la denuncia que interpuso el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno contra el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por sus presuntos nexos con el crimen organizado y Hernán Bermúdez.

“Pues es propaganda política, pero que empiecen por él, ‘Alito’”, dijo el gobernador de Tabasco, Javier May.

De acuerdo con la Fiscalía de Tabasco, la investigación contra Hernán Bermúdez presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, concluirá el 23 de diciembre del presente año.

Dada la gravedad de los hechos imputados, el Fiscal del Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue concedida, por lo que el exsecretario de Seguridad en Tabasco permanecerá en reclusión mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

