Destinamos en Sinaloa, una inversión histórica de más de 83 mdp para infraestructura de atención a las mujeres: Rubén Rocha

La inversión histórica en infraestructura busca garantizar el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia para las mujeres de Sinaloa.

Las mujeres de Sinaloa cuentan con más espacios de atención especializada gracias a la inversión histórica federal y estatal de 83 millones 673 mil 616 pesos destinada a la construcción de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y Unidades Locales de Atención para Mujeres (ULA), la cual también atiende la necesidad de los municipios en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

La Secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, destacó que esta acción responde al compromiso del Gobernador Dr. Rubén Rocha Moya y de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de garantizar que todas las mujeres tengan acceso a justicia pronta, acompañamiento integral y atención libre de violencia.

El Gobernador Rubén Rocha Moya y la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsan una inversión de más de $83 mdp en atención a mujeres en Sinaloa. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Esto representa una inversión federal de 54 millones 848 mil 480 pesos y una inversión estatal de 19 millones 111 mil 032 pesos que en conjunto suman 73 millones 959 mil 512 pesos.

Los Centros de Justicia para las Mujeres son un pilar en la protección y restitución de derechos. Con esta inversión se asegura que las sinaloenses tengan espacios cercanos, seguros y dignos para recibir servicios jurídicos, psicológicos, médicos y de empoderamiento.

Por otra parte, se fortalecieron las Unidades Locales de Atención (ULA) que cuentan con una inversión federal de más de 8 millones de pesos y una inversión estatal de más de millón y medio de pesos.

Los nuevos Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y Unidades Locales de Atención (ULA) acercan servicios jurídicos y psicológicos especializados. ı Foto: Gobierno Sinaloa

De igual forma las ULAS son espacios de acercamiento en colonias con incidencia en temas de violencia contra las mujeres, cuyo propósito es acercar servicios gratuitos de orientación, atención y canalización sin que tengan que trasladarse largas distancias.

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en la administración que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya, y en atención a la AVGM, ha impulsado la ampliación de la infraestructura de atención mediante la construcción de tres Centros de Justicia para las Mujeres en Mazatlán, Ahome y Guasave, este último por inaugurarse, así como el fortalecimiento del Centro de Justicia de Culiacán.

Se han fortalecido la creación de Unidades Locales de Atención en conjunto con el Secretariado Ejecutivo; se reforzó la ULA de Guasave; han construido dos ULAS en Alturas del Sur en Culiacán y en el municipio de Navolato. Este 2025 se inaugura la ULA en El Fuerte y está en construcción la ULA de Villa Unión en Mazatlán.

“Con estas obras el gobierno de Sinaloa reafirma su compromiso de garantizar a las mujeres, espacios dignos, seguros y especializados para el acceso a la justicia, cumpliendo con una visión humanista de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya de poner en el centro a quienes más necesitan y avanzando en la construcción de un Estado, más justo, igualitario, y libre de violencias. Gracias a estas inversiones hoy existe infraestructura de atención para mujeres víctimas de violencia en los cinco municipios con Alerta de Violencia de Género: Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato”, señaló la Secretaria Ana Chiquete.

am