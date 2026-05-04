Vuelca tráiler sobre en la México - Cuernavaca y provoca tráfico intenso | VIDEO

Vuelca camión de Jumex sobre la México - Cuernavaca y provoca tráfico intenso.

Un camión de carga volcó sobre la autopista México - Cuernavaca, lo que provocó un cierre parcial en la circulación y tráfico intenso en el acceso en la salida de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de medios locales, el tráiler, que transportaba jugos de la empresa Jumex, volcó a la altura del kilómetro 74 de la citada autopista, poco después de la zona conocida como “La Pera”, identificada por sus curvas pronunciadas, de alto riesgo para los conductores.

🚨 Volcadura en la México–Cuernavaca

Un tráiler cargado con jugos terminó volcado en La Pera, Tepoztlán.



⚠️ Hay afectaciones viales por reducción de carriles

🚑 Operador lesionado, ya fue atendido



Autoridades trabajan en la zona#AlertaVial #MexicoCuernavaca #SNNews pic.twitter.com/m3FKHOYk1E — SN News (@SNNews_Media) May 4, 2026

En fotografías difundidas en redes sociales, se mira el camión tumbado a un costado, con la mercancía desperdigada varios metros atrás, mientras equipos de emergencia resguardan la zona.

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Se aprecian ambulancias y patrullas, si bien hasta el momento se desconoce si por estos hechos resultó alguna persona herida o fallecida.

Aparatosa volcadura en la México-Cuernavaca



Un tráiler con doble remolque que llevaba abarrotes se volcó en el kilómetro 75 de la autopista México-Cuernavaca, al parecer por una falla mecánica. No hay heridos. pic.twitter.com/FiAGla3xMs — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 4, 2026

Mientras que, según se aprecia en las imágenes, los vehículos hacen largas filas para transitar. Según reportes, las filas alcanzan la desviación a Cuautla, por lo que el tráfico es intenso en la salida de la Ciudad de México.

A propósito, a las 08:30 horas, Caminos y Puentes Federales (Capufe) advirtió que continuaba el cierre parcial de circulación por atención de accidente: “En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución”, se lee en la publicación.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 74, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (trasvase de carga).



En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 4, 2026

Se espera que en próximas horas se informe acerca del avance de los trabajos para liberar la vialidad.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Si bien el riesgo de sufrir un accidente vial no puede eliminarse por completo, sí es posible disminuirlo mediante la adopción de las siguientes recomendaciones:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

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