Fiscalía de Guerrero e INE firman convenio para el uso de datos biométricos en la identificación de personas

Fiscalía de Guerrero e INE firman convenio de uso de datos biométricos para identificación de personas.

El Fiscal General del Estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda, firmó un Convenio de Colaboración entre la Fiscalía General del Estado y el Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, como parte de un acuerdo estratégico que fortalece las acciones de búsqueda e identificación digna de personas desaparecidas o no localizadas, mediante el uso de tecnología y datos biométricos.

Con el uso de herramientas tecnológicas, conforme al Protocolo de Búsquedas Biométricas implementado por el INE, se contribuye de forma directa en las labores de búsqueda e identificación de personas, a través de datos dactilares y faciales, bajo un enfoque de derechos humanos.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes Claudia Arlett Espino, Secretaria Ejecutiva del INE; el Vocal Ejecutivo del INE Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, y Héctor Ramírez Chávez, Coordinador General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

JVR