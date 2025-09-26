Buscan identificación digna

Fiscalía de Guerrero e INE firman convenio para el uso de datos biométricos en la identificación de personas

El convenio fortalece las acciones de búsqueda e identificación digna de personas desaparecidas o no localizadas, mediante el uso de tecnología y datos biométricos.

Fiscalía de Guerrero e INE firman convenio de uso de datos biométricos para identificación de personas.
Fiscalía de Guerrero e INE firman convenio de uso de datos biométricos para identificación de personas. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El Fiscal General del Estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda, firmó un Convenio de Colaboración entre la Fiscalía General del Estado y el Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, como parte de un acuerdo estratégico que fortalece las acciones de búsqueda e identificación digna de personas desaparecidas o no localizadas, mediante el uso de tecnología y datos biométricos.

Con el uso de herramientas tecnológicas, conforme al Protocolo de Búsquedas Biométricas implementado por el INE, se contribuye de forma directa en las labores de búsqueda e identificación de personas, a través de datos dactilares y faciales, bajo un enfoque de derechos humanos.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes Claudia Arlett Espino, Secretaria Ejecutiva del INE; el Vocal Ejecutivo del INE Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, y Héctor Ramírez Chávez, Coordinador General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

TE RECOMENDAMOS:
En la imagen el Gobernador de NL.
La inversión de la obra fue de 450 millones de pesos

Inaugura Samuel García primera etapa de Carretera Interserrana

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Funcionarios que hicieron el anuncio.
A celebrarse el próximo mes de noviembre

Aguascalientes será sede de la Reunión Regional de los C5 por ser referente en innovación tecnológica