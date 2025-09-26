Aguascalientes será sede de la Reunión Regional de los C5 por ser referente en innovación tecnológica

Por ser un referente en innovación tecnológica en materia de seguridad, Aguascalientes fue designado como sede de la 4.ª Reunión de los C5 Estatales de la Región Occidente, a celebrarse el próximo mes de noviembre.

Así se acordó durante la 3.ª Reunión de los C5 Estatales de la Región Occidente que se realizó en Nayarit, con la participación de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Michelle Olmos Álvarez, directora del C5i de Aguascalientes, quien asistió en representación del estado, dijo que este tipo de encuentros permite fortalecer el trabajo coordinado y la comunicación directa entre las entidades participantes, así como la homologación de protocolos en la atención de emergencias, tanto dentro de los estados como fuera de ellos.

En la reunión, la titular del C5i de Aguascalientes presentó las innovaciones tecnológicas implementadas en la entidad, como la aplicación Emergencia Carretera, la App 911 y la integración de la App 089 para identificar llamadas de engaño y enviar alerta inmediata a las y los ciudadanos.

Por último, Olmos Álvarez compartió los códigos de programación de estas aplicaciones con sus homólogos de los demás estados, quienes también acordaron integrar en una sola lista los teléfonos que cada entidad tiene identificados como números de extorsión, para generar una big data regional que refuerce las plataformas digitales y su funcionalidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR