¿Cómo y cuándo registrarse para la Tarjeta Violeta Guanajuato 2025?

El apoyo económico de la Tarjeta Violeta estará disponible en Guanajuato, y para que las residentes de este municipio reciban su tarjeta deben cumplir con algunos requisitos.

El Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres (IMAIM) del Municipio de Guanajuato estableció que la Tarjeta Violeta será otorgada a todas las mujeres mayores de edad que cuenten con una INE vigente que haya sido emitida por el municipio.

Este apoyo económico está dirigido a mujeres mexicanas que se encuentren en situación de vulnerabildad económica.

Este apoyo económico en Guanajuato constará de cuatro fases:

Preregistro se realizará el 25, 26 y 29 de septiembre del 2025 en la página web oficial del Municipio de Guanajuato La entrega de documentos se realizará el viernes 10 y el lunes 13 de octubre del 2025. Esto se hará en la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, en un horario de 9:00 horas hasta 18:00 horas La publicación de resultados para las mujeres beneficiarias se hará el viernes 7 de noviembre en la página web oficial del Municipio de Guanajuato La entrega de tarjetas para las mujeres que resulten beneficiarias se hará el lunes 24 de noviembre del 2025 en La Colmena, que es el Auditorio Municipal Yerbabuena, en un horario de 8:30 hasta las 19:00 horas.

Requisitos para la Tarjeta Violeta de Guanajuato ı Foto: Especial

¿Cuáles son los requisitos para la Tarjeta Violeta?

Para poder recibir el apoyo económico de dos mil pesos en la Tarjeta Violeta, que serán entregados en una sola exhibición, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer con nacionalidad mexicana y residente del Municipio de Guanajuato

Realizar su preregistro en línea en la página del Municipio de Guanajuato

Contar con original y copia simple legible de una identificación oficial vigente para acreditar el domicilio en el municipio de Guanajuato, Guanajuato.

Copia simple legible de Clave Única de Registro de Población (CURP).

Original y copia simple legible de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad, este puede ser de luz o agua. En caso de no contar con un comprobante, se requiere original de la constancia de residencia que sea expedida por la Secretaría del Ayuntamiento.

Solicitud elaborada de ingreso al programa

Aviso de Privacidad, firmado de manera autógrafa

Carta de Agradecimiento

Carta Protesta de Decir Verdad

Formato elaborado

El preregistro al programa no garantiza que resulten beneficiarias, para poder designar a las mujeres beneficiarias es necesario que acudan a la entrega presencial de sus documentos tal como se establece en los requisitos.