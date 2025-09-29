Suspenden clases en Chilpancingo tras ataques al transporte público; refuerzan seguridad con operativo interinstitucional

Tras presuntos enfrentamientos entre grupos armados y ataques a unidades del transporte público en Chilpancingo, que afecta el traslado de pasajeros, centros educativos de distintos niveles determinaron suspender las clases en la capital de Guerrero.

Aunque la Secretaría de Educación de Guerrero no ha hecho oficial la medida, algunas instituciones decidieron suspender las actividades académicas ante hechos violentos que se registran desde el domingo.

🚨 #ÚltimaHora #Chilpancingo | Más escuelas de la capital anuncian la suspensión de clases para el día de mañana Lunes 29... Publicado por Avispón Guerrero en Domingo, 28 de septiembre de 2025

Ante lo que calificó como “un brote de violencia”, el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, pidió ayuda al Gobierno Federal.

En un comunicado, el edil exhortó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fortalecer “las acciones encaminadas a garantizar la seguridad y la paz“.

Además, el Ayuntamiento de Chilpancingo suspendió actividades en el Palacio Municipal, aunque continuarían laborando las áreas de ingreso, operativas y los funcionarios de primer nivel.

Tras el exhorto, este lunes autoridades federales y estatales reforzaron la seguridad en bases y rutas del transporte público en Chilpancingo.

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, informó que como parte del operativo institucional se realizan labores de vigilancia en mercados públicos y se instalaron filtros de seguridad en entradas y salidas de la capital guerrerense.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, de la SSPC y de la Policía Estatal también instalaron bases operativas en comunidades serranas de Chilpancingo como Tlahuizapa, Coacoyulillo, Renacimeinto, Agua Hernández, Carrizal de Pinzón, Jaleaca de Catalán, Omiltemi, San Vicente, entre otras.

. Informamos sobre las acciones que implementamos en el municipio de Chilpancingo, donde el personal de seguridad sigue desplegado con operativos permanentes, filtros de revisión y patrullajes, con la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz damos seguimiento a estas tareas para garantizar la seguridad de la población. Publicado por Evelyn Salgado Pineda en Lunes, 29 de septiembre de 2025

