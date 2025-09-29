Fatal accidente en Autopista del Sol deja circulación completamente parada; reportan 2 muertos

Accidente en la Autopista del Sol, a la altura de Puente de Ixtla, Guerrero, paró la circulación y, según reportes, dejó 2 muertos.

Un accidente en la autopista Acapulco - Cuernavaca, conocida como Autopista del Sol, provocó un cierre total de circulación, además de un saldo de dos personas fallecidas, según reportes locales.

Alrededor de las 08:00 horas de este lunes, medios locales reportaron un accidente en la citada autopista, a la altura del municipio de Puente de Ixtla, Guerrero, donde un vehículo perdió el control del auto y se estrelló contra el muro de contención.

MURIERON 2 EN LA ACAPULCO-CUERNAVACA./ Dos personas murieron la mañana de este lunes en un accidente registrado sobre la autopista Acapulco-Cuernavaca, a la altura del municipio de Puente de Ixtla.



Una persona más resultó lesionada, luego de que minutos después de las 8 de la… pic.twitter.com/r2Q8HZVil9 — Quadratín Morelos (@Quadratin_Mor) September 29, 2025

En redes sociales circularon imágenes del vehículo destrozado sobre la lateral, con una persona saliendo, con dificultades, de la carrocería.

Según los primeros reportes, otras dos personas resultaron lesionadas, y quedaron inconscientes sobre el asfalto. Sin embargo, horas después se reportó que habían fallecido.

Autopista del Sol quedó completamente detenida por fatal accidente. ı Foto: Especial

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que, por estos hechos, se cerró la circulación a la altura del kilómetro 173 (donde, puntualizó, ocurrió el accidente), por lo que pidió manejar con precaución.

“Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 173, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución”, escribió en una publicación en X.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 124, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 29, 2025

Horas después, alrededor de las 11:30 horas, destacó que se había reabierto la circulación, pero que permanecía la reducción de carriles, por lo que instó a mantener las medidas precautorias.

“Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 124, dirección Cuernavaca. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (labores de limpieza). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución”, escribió, en otra publicación.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

am