“Aguascalientes es un referente de desarrollo”

Al entregar al Congreso local su Tercer Informe, la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, afirmó que la entidad ahora es un referente de prosperidad y por ello continuará con su labor en beneficio de la ciudadanía.

Desde el vestíbulo del Palacio Legislativo y en compañía de los diputados locales, la mandataria agradeció la cooperación entre Poderes y la madurez política de los sectores sociales, para hacer del estado un ejemplo en seguridad, desarrollo, justicia y oportunidades.

“Aguascalientes es referente de prosperidad, dinamismo, innovación, seguridad, desarrollo, justicia y oportunidades.

El Dato: La gobernadora Teresa Jiménez instaló en marzo pasado el Consejo Ciudadano para que sus integrantes definieran el Plan Aguascalientes para garantizar proyectos.

“Seguiremos trabajando para brindar más oportunidades, mejores escuelas, más servicios médicos con calidad, más empleo e inversiones, más tranquilidad y calidad de vida, porque nuestros ejes principales son la seguridad, la salud, la educación y la inversión, como motores del desarrollo de nuestro estado y de nuestro país”, sostuvo la gobernadora.

En 2022, la entonces aspirante de la coalición Va por Aguascalientes obtuvo 255 mil 592 votos a su favor en los comicios locales. Así, se convirtió en la primera mujer en gobernar la entidad.

Jiménez Esquivel reconoció que su administración aún tiene retos por delante, pero aseguró que existe la convicción para ser protagonistas en el escenario global. “Somos un estado que no se rinde nunca, somos el gigante de México”, aseguró.

53.7 por ciento de los votos totales obtuvo la mandataria en la elección de 2022

900 obras en toda la entidad ha llevado a cabo el Gobierno de Teresa Jiménez

La política mencionó que, a lo largo de estos años de administración, se ha guiado por una visión que es construir un Aguascalientes con justicia social, humanista y solidario.

“Un estado que atrae inversiones y genera prosperidad, pero que busca que cada persona tenga acceso a más y mejores oportunidades; un estado que se proyecta con innovación, pero que se afianza con orgullo en sus raíces e identidad”, describió la gobernadora a la entidad.

Al entregar el informe, la mandataria local dijo a los legisladores locales que instruyó a cada uno de los titulares de las dependencias para atender cualquier requerimiento y convocatoria.

“Para nosotros, la rendición de cuentas, además de ser una obligación constitucional, es una práctica democrática que fortalece a toda la sociedad, porque Aguascalientes es un Estado en donde se fortalece a las instituciones, donde se defiende al estado de derecho y se asume con firmeza nuestra vocación republicana”, concluyó la gobernadora.

En un video que subió a sus redes sociales antes de entregar su Tercer Informe ante el Congreso, Jiménez Esquivel destacó que su administración lleva 900 obras en todos los municipios del estado y se aumentaron 500 por ciento los kilómetros rehabilitados de carreteras y 68 por ciento de kilómetros rehabilitados de calles y caminos.

Además, el tercer anillo con concreto hidráulico ya se encuentra en quinta etapa de pavimentación. De igual manera, se realizó la ampliación del Puente Villa Sur que ahora es de cuatro carriles y con lo cual vecinos de al menos siete colonias pueden transitar de forma rápida y segura.

“Con la ampliación del Puente Villa Sur ahora los vecinos de Vistas del Sur, San Sebastián, Lomas de Oriente, Bonaterra y muchos fraccionamientos más pueden transitar de forma más rápida y segura”, dijo la gobernadora.

Además, se construyó la nueva carretera Clavellinas a San Antonio de los Martínez y se repavimentó la carretera 99 de la Cementera Cruz Azul con entronque a la localidad de Tepezalá.

También destacó la realización de 323 nuevas obras de infraestructura educativa que incluyen escuelas, universidades, salones, comedores escolares y más.

“Hicimos 218 obras de movilidad que incluyen nuevas calles, ciclovías y mantenimiento de vialidades, también 112 obras de infraestructura hidráulica, nuevos pozos, plantas de tratamiento”, dijo.

Jiménez Esquivel destacó que en sus tres años de Gobierno se han construido 37 obras de infraestructura de salud, con nuevas clínicas y rehabilitación de hospitales, además de 13 obras de infraestructura deportiva con la espacios rehabilitados.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Humberto Montero de Alba, dijo que el documento se turnó a comisiones para su análisis y, posteriormente, se convocará a las y los funcionarios del Gobierno estatal para que comparezcan.