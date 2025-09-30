Sheinbaum impulsa transformación en Tijuana con obras y programas sociales: Ismael Burgueño

El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, celebró el primer informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por impulsar proyectos clave que fortalecen la transformación en la ciudad y en todo el estado.

Durante su participación en Mexicali, el alcalde aseguró que Tijuana avanza con rumbo firme gracias a la coordinación con el Gobierno de México y el respaldo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Burgueño destacó que Sheinbaum ha colocado a Tijuana como prioridad en rubros estratégicos: la conclusión del Viaducto Elevado, que mejorará la movilidad; la inauguración del Hospital General de la Zona Este del IMSS Bienestar que garantizará atención médica de calidad; así como la apertura del campus de la Universidad Rosario Castellanos que amplía la oferta de educación superior pública y gratuita.

El alcalde recordó también que más de 864 mil bajacalifornianos reciben actualmente algún Programa de Bienestar, de los cuales una parte significativa corresponde a familias tijuanenses. Pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para estudiantes y apoyos a mujeres forman parte de un esquema social que, aseguró, se refleja en una ciudad con mayor justicia y menos desigualdad.

Asimismo, Burgueño reconoció la visión de la Presidenta en materia de infraestructura hídrica y vivienda con proyectos como la Desaladora de Rosarito, la repavimentación de carreteras y los beneficios a más de 300 mil familias con descuentos en créditos del Infonavit.

“Estos avances confirman que la transformación no solo se anuncia, se vive todos los días en Tijuana” Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana



Finalmente, el alcalde refrendó su compromiso de seguir trabajando de la mano de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Marina del Pilar Ávila para garantizar bienestar, seguridad y desarrollo a las familias tijuanenses.

“Con coordinación y visión compartida, Tijuana seguirá siendo ejemplo de cómo la transformación se traduce en obras y beneficios para la gente”, concluyó.

cehr