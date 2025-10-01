Américo Villarreal agradece, en mensaje por Tercer Informe, apoyo de la Presidenta Sheinbaum

El Gobernador de Tamaulipas en su mensaje este 1 de octubre del 2025.

Al agradecer la oportunidad de realizar este recuento de los logros obtenidos, durante su Tercer Año de Gobierno, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, señaló que coincide con el momento estelar que vive México.

“Hoy, justamente hoy, se cumple también el primer aniversario del inicio de una nueva etapa de transformación nacional”, dijo al referirse al Primer Año de gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Fruto de la voluntad colectiva, en 200 años de vida independiente, México tiene por primera vez una presidenta que no solo ha cumplido, sino que ha superado todas las expectativas. Reiteramos el total apoyo y el orgullo de las y los tamaulipecos por la presidenta de México”, expresó Américo Villarreal Anaya.

¡Muchas felicidades, presidenta @Claudiashein, por su #PrimerAño de gobierno!



Desde Tamaulipas reconocemos su visión de Estado, su compromiso con el pueblo y su liderazgo en la construcción del segundo piso de la transformación, con justicia y humanismo. pic.twitter.com/UuJaZ129uc — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) October 1, 2025

Este miércoles 1 de octubre, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, emitió un mensaje por su Tercer Informe al frente de la administración estatal.

Dicho mensaje se realizó en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, en Ciudad Victoria.

Al evento acudieron representantes de sectores productivos de la entidad, legisladores estatales y federales, dirigentes empresariales, mandos de las Fuerzas Armadas, alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales y de la federación, así como los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de Tamaulipas.

“El primero de octubre, como hemos venido haciendo cada seis meses, en esta rendición de cuentas a los tamaulipecos, si bien el informe oficial es por Constitución en el mes de marzo, hemos tenido la decisión de cada seis meses estar dando un avance de cómo se encuentran las condiciones en la administración del estado y los progresos que hemos tenido en los proyectos prioritarios y vamos a dar cuenta este próximo primero de octubre ahí en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón”, expresó Américo Villarreal Anaya en la víspera.

Américo Villarreal Anaya sostuvo este miércoles que la Presidenta “nos ha evaluados en sus 7 visitas en distintas zonas del estado, en su primer informe, Tamaulipas sobresale con un número muy importante de impactos y mencione s en proyectos vinculados al Plan México”.

Entre los proyectos en los que Tamaulipas sobresale, afirmó Américo Villarreal Anaya, se encuentran la ampliación del puente Nuevo Laredo III, la entrada de operaciones de Agencia Nacional de Aduanas, anuncio del corredor Norte del Golfo de México, Tecnificación de distritos de Riego, el inicio de la construcción de trenes de Pasajeros, apoyo a la consolidación del puerto de Matamoros y el desarrollo de un Polo de Bienestar en Altamira, en salud los Hospitales en desarrollo, y la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR