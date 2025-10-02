“Sin límite, mi compromiso con Tamaulipas”: Villarreal

Al presentar su Tercer Informe de labores, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reconoció la labor de las instituciones de seguridad, pues los delitos de alto impacto registran una disminución de 50 por ciento en este periodo.

Desde el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, del Centro Cultural Tamaulipas, el funcionario desmenuzó los datos en materia de seguridad y aclaró que los homicidios cayeron 59 por ciento; los secuestros, 86 por ciento; la extorsión, 21 por ciento y la mayor reducción se logró en robo a casa habitación y transeúntes.

Agregó que, como resultado de la disminución de delitos de alto impacto, en el segundo trimestre de 2025 Tamaulipas alcanzó la percepción de inseguridad más baja desde el año 2011.

El Dato: La presidenta del DIF estatal, María de Villarreal, así como representantes de todos los sectores productivos de la entidad y del Congreso local, acudió al Tercer Informe.

El mandatario estatal añadió que, a partir del 1 de octubre de 2022, la estrategia de seguridad cambió “radicalmente” en Tamaulipas, pues se creó la Guardia Estatal como una institución renovada que cuenta con un estado de fuerza de cinco mil 900 elementos.

Además, de acuerdo con la autoridad, cada una de las jornadas de trabajo comienzan con la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz y en tres años se han celebrado 615 sesiones.

“Tenemos el primer lugar nacional en el certificado único policial, lo que acredita Tamaulipas tiene ahora una corporación confiable para nuestros mandos y elementos la capacitación es continua”, dijo.

5 mil 900 elementos forman parte de la Guardia Estatal dedicada a la seguridad

615 sesiones de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz se han hecho

De igual forma, Villarreal Anaya destacó el requipamiento para las fuerzas de seguridad, pues se rehabilitaron seis helicópteros que apoyan en el combate a incendios forestales y el auxilio a personas afectadas por desastres naturales.

“El agrupamiento aéreo de la Guardia Estatal es una fortaleza táctica y refuerza los operativos de alto impacto, además de los 300 vehículos entregados este 2025 hemos entregado 680 unidades entre patrullas, vehículos tácticos, motocicletas y ambulancias”, mencionó.

El morenista explicó que a las cuatro mil 500 cámaras de videovigilancia se sumó la instalación de 350 cámaras más de última generación y cinco arcos lectores de placas, los cuales permiten identificar unidades en tiempo real.

Al hacer un recuento de los compromisos cumplidos, a tres años del inicio de su mandato, el gobernador dijo que en Tamaulipas existe una unidad entre las fuerzas políticas y hay respeto a la pluralidad.

“Todas y cada una de nuestras libertades están a salvo. Se ejercen cotidianamente, los derechos humanos se protegen y se brinda atención esmerada a grupos vulnerables y víctimas, a infancia, mujeres, juventudes, migrantes y población en desamparo”, expresó.

Villarreal Anaya destacó que, en estos tres años de Gobierno, Tamaulipas experimentó la disminución de pobreza más “relevante en su historia”, pues mientras en 2022 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó 122 mil personas en pobreza extrema, actualmente 50 mil personas permanecen en dicha condición.

“Devolvimos las instituciones y el poder al pueblo y, sobre las bases de un nuevo pacto social, reconstruimos las bases originales del estado de bienestar. Como lo prometimos, se gobierna para todos, pero siempre dando preferencia a quienes han tenido menos oportunidades”, afirmó.

El gobernador agregó que al respetar las diferencias se alcanzó una estabilidad democrática al celebrarse procesos electorales pacíficos, como la renovación de ayuntamientos, Presidencia de la República y personas juzgadoras del estado.

“Con un millón de votos logramos la hazaña de entregar la votación más copiosa de la historia electoral de Tamaulipas a la ahora Presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, sostuvo.

El funcionario precisó que en estos años se logró una recaudación “histórica” y en el manejo de las finanzas la deuda pública estatal bajó 700 por ciento.

Respecto a los proyectos estratégicos en ejecución e inversión pública y privada, aseguró que la meta es afianzar el liderazgo de Tamaulipas como la plataforma logística más importante de México y seguir siendo la frontera marítima y terrestre más dinámica del país.

Al mencionar los proyectos vinculados al Plan México, destacó, entre otros, la ampliación del Puente Tres en Nuevo Laredo, el inminente inicio de operaciones de la Agencia Nacional de Aduanas y el Corredor Norte del Golfo de México.

Américo Villarreal, al presentar su Tercer Informe de Gobierno, ayer. ı Foto: Especial