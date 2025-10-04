Activan protocolos de emergencia

En BC se intoxican 245 estudiantes con alimentos escolares

La situación generó movilización de las autoridades locales y preocupación entre la comunidad educativa

Elementos de emergencia acuden a las escuelas donde se presentaron intoxicación de alumnos el pasado viernes.
Elementos de emergencia acuden a las escuelas donde se presentaron intoxicación de alumnos el pasado viernes. Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

En seis escuelas primarias en Tijuana se registró, este viernes, un incidente de intoxicación alimentaria que afectó a 245 alumnos tras consumir alimentos proporcionados por el programa estatal de desayunos escolares de Baja California. La situación generó movilización de las autoridades locales y preocupación entre la comunidad educativa

Los primeros casos se presentaron en la primaria General Lázaro Cárdenas, ubicada en la colonia Ejido Lázaro Cárdenas, donde se detectaron síntomas como vómito y malestar general.

Posteriormente, se reportaron casos similares en otras escuelas de distintas colonias, incluyendo las primarias Margarita Maza de Juárez, Juana de Asbaje, Fernando Montes de Oca, John F. Kennedy y José María Morelos y Pavón.

TE RECOMENDAMOS:
Américo Villarreal inaugura la XXXII edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.
FICSM 2025

Américo Villarreal inaugura la XXXII edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano

  • El Tip: Marina del Pilar Ávila, informó en sus redes que los menores se encuentran fuera de peligro y ordenó la investigación para conocer la causa y fincar responsabilidades.

Autoridades municipales y estatales activaron protocolos de emergencia para atender la situación y se realizaron operativos en los planteles afectados para garantizar la seguridad y prevenir más incidentes, mientras que personal de Protección Civil y organismos de emergencia brindaban asistencia en el lugar.

El programa estatal de desayunos escolares, “Pancita llena, corazón contento”, tiene como objetivo garantizar alimentos nutritivos a los estudiantes de primaria en el estado. Diariamente se sirven más de 347 mil desayunos y comidas escolares en Baja California, y hasta ahora no se había registrado un incidente de esta magnitud.

  • 347 mil comidas escolares se dan a la población escolar en Baja California

En respuesta al brote, las autoridades estatales retiraron los alimentos sospechosos de contaminación y reforzaron los controles de calidad en la preparación y distribución de los desayunos escolares.

Se espera que los resultados de la investigación permitan identificar la causa exacta del incidente y establecer medidas preventivas para evitar situaciones similares en el futuro. Este hecho subraya la importancia de mantener altos estándares de seguridad alimentaria en los programas escolares y la necesidad de supervisión constante para proteger la salud.

TE RECOMENDAMOS:
Rubén Rocha Moya y Julio Berdegué valoran con productores la comercialización de maíz para 2026.
Agricultura

Rubén Rocha Moya y Julio Berdegué valoran con productores la comercialización de maíz para 2026