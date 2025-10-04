Invertir en educación es parte de la estrategia de seguridad: Azucena Cisneros

Azucena Cisneros y Miguel Ángel Hernández Espejel encabezan la entrega de mobiliario y vales de infraestructura a escuelas de Ecatepec.

En el marco de la entrega de vales de mobiliario y de infraestructura educativa a planteles escolares de Ecatepec, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss afirmó que invertir en educación es también parte de la estrategia de seguridad, pues “cada joven en un aula es un paso firme hacia un municipio mucho más seguro”.

La presidenta de Ecatepec y Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación del Estado de México, visitaron la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial (ESTIC) 056 y el Jardín de Niños Décima Musa, donde inició la entrega de más de 10 mil piezas de mobiliario escolar y didáctico, y vales para infraestructura escolar con recursos estatales, en beneficio de más de 40 mil estudiantes del municipio.

La alcaldesa de Ecatepec subraya que la inversión educativa garantiza "un paso firme hacia un municipio mucho más seguro". ı Foto: Municipio Ecatepec

El director general del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), Hernando Peniche, recordó que en 2024 realizaron 40 obras en Ecatepec, con inversión de más de 99 millones de pesos, entre las que destacan ocho aulas, siete rehabilitaciones, 17 escuelas equipadas y ocho construcciones de barda perimetral; en tanto que este 2025 se están ejecutando 26 acciones, con inversión de 61 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Activan protocolos de emergencia En BC se intoxican 245 estudiantes con alimentos escolares

Frente a estudiantes de la ESTIC, ubicada en Tulpetlac, Azucena Cisneros mencionó que “en Ecatepec, solo por darles un dato, el 17% de los jóvenes se gradúa de una carrera universitaria y el 30% de nivel medio superior. Es decir, todos estos niños y niñas que van a salir de la secundaria pedirles a los papás ¡Ayúdenos!, los jóvenes tienen que estar en las prepas y en las universidades”.

Más de 40 mil estudiantes de Ecatepec se benefician con la entrega de 10 mil piezas de mobiliario escolar y apoyo a la infraestructura. ı Foto: Municipio Ecatepec

Manifestó que gracias a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador existen becas y programas universales para el sector educativo y el gobierno municipal recién entregó tarjetas con recursos económicos para los pasajes de los universitarios de Ecatepec, ya sean de escuelas públicas o privadas que estén dentro o fuera del municipio.

“Hoy los papás y las mamás ya no están solos, los acompaña todo un gobierno federal, estatal y municipal. Queremos ver a las y los jóvenes en las universidades, en las preparatorias y estaremos impulsando mayores apoyos para que ustedes se vean cada día más respaldados, al igual que también nuestras niñas y niños. No están solos, ahora hay un acompañamiento institucional pleno (…) para mandar a los hijos y tenerlos donde tienen que estar: En las aulas”, reiteró.

Autoridades estatales y municipales reafirman su compromiso de mejorar los espacios educativos en Ecatepec. ı Foto: Municipio Ecatepec

Y en el Jardín de Niños Décima Musa, ubicado en la colonia Sagitario, donde se entregó una techumbre y un aula, destacó que “educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia”.

Subrayó que Ecatepec se encuentra entre los municipios con mayor rezago educativo en el Estado de México; no obstante, “estamos trabajando de la mano los tres niveles de gobierno, como nunca en la historia de este municipio, de este estado y de este país”.

Al tiempo que refrendó el compromiso del gobierno municipal por trabajar en los entornos seguros, seguridad, iluminación, bacheo y agua potable, entre otras obras y acciones.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, enfatizó que la educación es prioritaria y necesitan crear espacios más dignos, con mobiliario suficiente y en condiciones adecuadas para que los alumnos se sientan a gusto y asistan a las aulas, porque “la escuela da felicidad”.

am