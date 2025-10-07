Michoacán reunirá a 600 expertos de 40 países en cumbre mundial de Indicaciones Geográficas: Bedolla

El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anuncia la realización de la Bienal de oriGIn 2025 en Morelia, un encuentro clave para las Indicaciones Geográficas.

Del 8 al 10 de octubre, los ojos del mundo estarán puestos sobre Morelia, Michoacán, con la Bienal de oriGIn 2025, un Encuentro Internacional de Indicaciones Geográficas que reunirá a más de 600 expertos participantes, entre productores e integrantes de consejos reguladores y de asociaciones de más de 40 países.

El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que los representantes de las Indicaciones Geográficas más importantes del mundo, como el café de Colombia, el queso Parmigiano Reggiano de Italia, la miel de Miraflores de Argentina, el aceite de oliva de Chile y el pez tambaqui de Brasil, abordarán los retos, problemáticas y oportunidades de la industria.

El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebra que Michoacán acoja la Bienal de oriGIn 2025, un evento que fortalece la posición del estado en la industria de Indicaciones Geográficas. ı Foto: Gobierno Michoacán

Participarán panelistas de países como Francia, Italia, Suiza, Portugal, India, Costa Rica, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Irlanda, China, República Dominicana y Cuba; se llevarán a cabo una serie de conferencias para abordar los desafíos de los próximos 5 años, la evolución del sector, y los desafíos en América Latina.

En este encuentro se generarán acuerdos para el reconocimiento y la protección jurídica comercial de los productos en distintos países, principalmente de la Unión Europea y América Latina, regulaciones para propiciar el comercio internacional, y el intercambio de modelos de gestión y experiencias para el desarrollo de las regiones que cuentan con productos con Indicación Geográfica.

Ramírez Bedolla destaca que la cumbre generará acuerdos clave para el reconocimiento y protección comercial de los Productos de Origen en la Unión Europea y América Latina. ı Foto: Gobierno Michoacán

Ramírez Bedolla anunció que por primera vez se entregará el Premio Michoacano al Producto de Origen a productores, organizaciones o actores específicos que se hayan destacado por su trabajo en el impulso, preservación y comercialización de productos con Indicación Geográfica, Marca Colectiva o Denominación de Origen, para contribuir al desarrollo económico y bienestar de las comunidades.

am