En menos de un mes matan a 3 excandidatos

La violencia que imperó en las pasadas elecciones en Veracruz aún continúa, pues en menos de un mes tres excandidatos a cargos de elección popular fueron asesinados y familiares de al menos otros dos también.

Antes y durante el pasado proceso electoral en la entidad gobernada por la morenista Rocío Nahle García, en total 20 aspirantes a distintos cargos fueron víctimas de homicidio, amenazas, secuestros y agresiones, por lo que muchos de ellos tomaron la decisión de bajarse de la contienda.

El Dato: La Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación, a través de la Fiscalía Regional Córdoba, por el homicidio de la excandidata del PT en Yanga Jessica Luna.

El partido con más ataques antes y durante los comicios fue Movimiento Ciudadano con 10 víctimas, seguido de Morena, con cuatro; el Partido del Trabajo, tres; el PAN, dos, y el PVEM, uno.

La brutalidad electoral fue de tal magnitud que la gobernadora estatal, Rocío Nahle García, reconoció en conferencia de prensa el pasado 12 de mayo, que la violencia política era atendida por su administración y resaltó que hay un estado de derecho. Afirmó que hay más gente que desea que haya paz y que quienes acuden a la violencia para obtener

A tres meses de haberse realizado los comicios en Veracruz, la violencia en contra de políticos y sus familiares continúa, ya que, en menos de un mes, los exaspirantes a la presidencia municipal de Coxquihui, Yanga y Santiago Sochiapan fueron ejecutados.

15 casquillos hallaron agentes el lunes en el sitio en el que fue asesinada la petista

55 víctimas de asesinato, plagios... registran organizaciones en Veracruz

El primer ejecutado fue el exaspirante de Morena a la alcaldía de Coxquihui, Ramón Valencia Pérez, cuyos restos fueron localizados al interior de bolsas negras en la carretera que comunica a la demarcación de Espinal con Coxquihui en la Sierra del Totonacapan.

El morenista contendió en los pasados comicios municipales contra el candidato del PAN, Lauro Becerra García, luego de que su padre, Germán Anuar Valencia, quien originalmente obtuvo la candidatura, fue asesinado durante un acto de arranque de campaña, en abril pasado.

Tras la muerte de Ramón Valencia, la casa del panista fue agredida con explosivos, lanzados con drones. Las detonaciones en el área provocaron que alumnos de una escuela fueran desalojados.

Debido a la ola de violencia, el presidente municipal Juan Pablo Gómez Mendoza, tomó la decisión de suspender las celebraciones públicas de las fiestas patrias en el municipio de Coxquihui.

El segundo crimen fue contra el excandidato del PT a la alcaldía de Santiago Sochiapan, Ignacio Pablo Sánchez, quien se encontraba en el interior de su negocio, ubicado en la cabecera municipal, cuando arribaron hombres armados, que abrieron fuego en su contra.

En el sitio también se encontraba su colaborador, identificado con las siglas J.P.M., quien también falleció a causa de las heridas causadas por los disparos que sufrió

Pablo Sánchez fue alcalde de Santiago Sochiapan en el periodo de 2018 a 2021 por parte de Morena. Tras dejar el cargo volvió a competir en 2025 para ser presidente municipal del mismo municipio, pero ahora de la mano del PT; sin embargo, perdió ante Crispina Zuccolotto González de la coalición Morena-Partido Verde.

El homicidio del político del PT sucedió en un contexto en el que la alcaldesa de Santiago Sochiapan, María Isela López, sufrió un segundo atentado cuando se encontraba en la carretera Tuxtepec-Palomares.

El asesinato más reciente contra políticos en Veracruz ocurrió el pasado lunes cuando la exaspirante a la presidencia municipal de Yanga, por el Partido del Trabajo, Jessica Flor Luna Aguilera fue asesinada mientras se dirigía a recoger a su hija en una primaria ubicada en la comunidad de Potrero Nuevo, municipio de Atoyac.

Tras perder las elecciones ante el candidato del PRI, Rafael Aguilar Martínez, la joven política de 35 años se dedicó a ofrecer juicios totalmente gratuitos a personas de bajos recursos.

El hecho conmocionó a varios políticos entre ellos el diputado federal, Reginaldo Sandoval, quien pidió a la Fiscalía de Veracruz dar con los responsables para que no exista impunidad.

La violencia política en Veracruz no sólo ha alcanzado a los políticos, también a sus familiares, pues el pasado 28 de julio, Joel Méndez López, hermano de la alcaldesa electa de Amatlán de los Reyes, Guillermina Méndez López, fue asesinado en el área de gradas de un estadio en el municipio de Córdoba.

De acuerdo con medios locales el hecho ocurrió en el estadio de beisbol “Salomé Barojas”, en el municipio de Córdoba, cuando un hombre llegó y sin ningún reparo abrió fuego en contra de Joel Méndez.

Guillermina Méndez López fue la abanderada de Morena y el Partido Verde en las pasadas elecciones y ganó por una diferencia de 12 puntos contra el candidato del PAN, Eduardo Rojas Camacho.

El pasado 8 de septiembre, hombres armados irrumpieron en la vivienda de la familia del exaspirante del PAN a la alcaldía de Texistepec, Bartolo de la Cruz, y asesinaron a su tía Alicia de la Cruz.

Bartolo de la Cruz perdió los comicios ante la abanderada del PT, Julissa Millán Diaz, quien es la viuda del exalcalde Saúl Reyes Rodríguez, quien fue asesinado en 2023 presuntamente por la misma persona que ordenó matar a Yesenia Lara, excandidata de Morena al municipio de Texistepec.