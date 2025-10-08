‘Estup***’: Maestro de la UNACH insulta a alumno y lo suspenden | VIDEO

El video viral muestra al profesor llamando "te tengo en la mira" a un estudiante; la UNACH refuerza su compromiso con un entorno seguro, respetuoso

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) suspendió a un docente de la Facultad de Derecho luego de que se difundiera un video en el que se observa al profesor insultando a un alumno durante una clase.

La grabación, realizada de manera discreta por otro estudiante, rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación dentro y fuera de la comunidad universitaria.

El profesor, identificado como Daniel Guillén Díaz y apodado “El Fierritos”, fue captado llamando “estúpido” a un alumno y diciéndole “te tengo en la mira” frente a todo el grupo. El hecho ocurrió en plena clase, y algunos estudiantes presentes denunciaron que la situación generó un ambiente de intimidación y miedo.

TE RECOMENDAMOS: Protesta estudiantil tras marcha Encapuchados toman la Preparatoria 8 de la UNAM

▶ #Video | 🔴 ¡Indignación total!🤯 Un docente fue suspendido tras ser captado en video insultando a un estudiante en plena clase.🧐 La escuela en donde sucedieron los hechos ya realiza la investigación del caso.🗣️ "Te tengo en la mira" se escucha en el video 💬 #Estudiante… pic.twitter.com/OdQccZ4Vnn — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 9, 2025

Una de las alumnas que presenció el incidente intentó reprender al docente, indicándole que su comportamiento era inapropiado, pero este le pidió que se callara, lo que provocó aún más molestia entre los estudiantes.

Ante la gravedad de los hechos, la UNACH anunció la suspensión temporal del docente mientras se realiza una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y determinar las sanciones correspondientes. La universidad destacó que su prioridad es garantizar un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia para todos sus estudiantes.

El video ha generado numerosas reacciones en redes sociales, con estudiantes, exalumnos y docentes expresando su indignación. Muchos consideran que este tipo de conductas son inaceptables dentro de la institución y apoyan las acciones de la UNACH para sancionar al docente y prevenir futuros incidentes similares.

Este caso se suma a otros incidentes recientes en la UNACH relacionados con conductas inapropiadas de docentes. En febrero de 2025, otro académico fue suspendido tras denuncias de violencia y acoso, evidenciando que la universidad está fortaleciendo sus mecanismos para garantizar un ambiente educativo seguro y equitativo.

La UNACH ha reafirmado su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, basada en valores de respeto, equidad y justicia, y aseguró que continuará tomando medidas preventivas y correctivas para proteger a la comunidad académica.

La institución hace un llamado a toda la comunidad universitaria a reportar cualquier conducta inapropiada, reafirmando su compromiso con la educación de calidad y el bienestar estudiantil. Mientras se realiza la investigación, la UNACH asegura que se aplicarán las medidas necesarias para sancionar cualquier violación a sus principios éticos y académicos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL