A nivel nacional, Sonora es #1 en armas aseguradas

El estado de Sonora, que gobierna el morenista Alfonso Durazo, ocupó el primer lugar a nivel nacional en aseguramiento de armas de fuego por la Fiscalía General de la República en 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, publicado el pasado 2 de octubre por el Inegi, la Fiscalía General de la República reportó que en el país aseguró 24 mil 236 armas de fuego y un millón 706 mil 860 municiones de uso común.

El Dato: Expertos estiman que, entre 300 mil y 500 mil armas entran a México desde Estados Unidos y muchas de ellas son para los grupos criminales que operan en el país.

En comparación con 2023, la cantidad de herramientas de este tipo aseguradas en 2024 disminuyó 14.5 por ciento.

Del total de objetos que las autoridades arrebataron a los criminales en el país, en Sonora fueron dos mil 504 armas, de las cuales, mil 883 fueron armas largas, 572 cortas y 40 de fabricación artesanal.

En entrevista con La Razón, Marco Paz, del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, dijo que, desafortunadamente, la entidad, por su límite territorial con la frontera, ocupa el primer lugar para tráfico y aseguramiento de armas de fuego.

El experto mencionó que en Sonora se decomisa 20 por ciento del total de armas que se aseguran en todo el país y siete de cada 10 se utilizan para el delito de homicidio doloso.

24 mil 236 armas aseguraron las autoridades federales el año pasado

80 por ciento del arsenal que emplean los cárteles proviene del norte

También reconoció que la cifra de aseguramientos disminuyó gracias al trabajo coordinado entre los Gobiernos estatal y federal para realizar operativos enfocados en bandas criminales que operan en el estado.

“Desafortunadamente, no es un tema en el que vamos a salir sencillamente porque nuestra posición geográfica no desaparece y es permanente, por eso pedimos que se sigan haciendo esfuerzos cada vez más mayores para quitar todas esas armas que nos generan violencia y asesinatos”, comentó.

El pasado 26 de septiembre durante un operativo realizado en la colonia Valle del Sol, en el municipio de Altar, ubicado en la frontera de Sonora, justo en la línea que divide México de Estados Unidos, fueron aseguradas siete armas de fuego de alto poder: un fusil MP5 con cargador abastecido, cinco fusiles AK-47 calibre 7.62x39 milímetros con sus respectivos cargadores y un fusil AK-47 sin culata, también con municiones.

Los agentes de la Fiscalía de Sonora aseguraron, además, un chaleco balístico con placas, un portafusil, una piernera para arma de fuego, cuatro cargadores para MP5 calibre 9 milímetros, tres cargadores calibre .45 con municiones, así como casquillos calibre .380 Super y otros aditamentos bélicos.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, los decomisos fueron parte de los trabajos conjuntos con la Defensa y la Guardia Nacional para contener la operación del crimen organizado en el noroeste de Sonora, particularmente en municipios fronterizos estratégicos como Altar.

Marco Paz mencionó que, aunque en el reporte del Inegi no especifica en que municipios se realizan los mayores decomisos de armas, se presume que esto ocurre en los municipios cercanos a la frontera como San Luis Río Colorado, Nogales y Cajeme donde se ha tenido problemas de violencia “importante”.

Por su parte, el director general de GESEC, Leopoldo Rodríguez Aranda, una consultora enfocada en temas de políticas públicas, seguridad y prevención, dijo que Sonora es el primer lugar en aseguramiento de armas debido a que, recientemente, se han enviado mil 500 elementos de la Guardia Nacional a reforzar la frontera con Estados Unidos para la detección de armas y drogas.

“Este trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno ha dado que Sonora tenga el mayor aseguramiento de armas”, indicó.

El especialista añadió que cuando aumentan los aseguramientos es porque se está traficando más, “es decir, que en esa zona está creciendo el tráfico de armas”.

Aunque la FGR reportó un aseguramiento en todo el país de 24 mil 236 armas de fuego, Rodríguez Aranda mencionó que al año en México ingresan entre 200 y 300 mil armas en el mercado negro.

“Hay incluso quienes se atreven a decir que son casi 500 mil armas que entran ilegalmente, pero si nos vamos al número más bajo son 200 mil, pero esto quiere decir que en cinco años han entrado a México un millón de armas”, dijo.

Autoridades, durante el decomiso de armas en Sonora, el 28 de septiembre. ı Foto: Especial