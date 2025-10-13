Protesta termina en gresca en Morelia

Asistentes a la FICM se cubren la nariz tras el humadero en la zona, ayer.

Habitantes de comunidades indígenas de Michoacán que marcharon en conmemoración por el 12 de octubre, que denominan Día de Resistencia Indígena y Popular, se enfrentaron con policías estatales en las inmediaciones del Palacio de Gobierno ubicado en la ciudad de Morelia.

La gresca ocurrió cuando al llegar a la calle peatonal Benito Juárez, los manifestantes retiraron las estructuras metálicas, por lo que los policías respondieron y levantaron sus escudos y aventaron granadas de gas.

De acuerdo con ciudadanos, los policías lanzaron gas a pesar de que había presencia de turistas. De igual manera, la trifulca obligó a los comerciantes a cerrar sus negocios y refugiarse, lo mismo ocurrió con los asistentes a la Feria Internacional de Cine de Morelia.

En respuesta, los manifestantes tomaron un par de camiones turísticos para avanzar contra los policías y comenzaron a aventar piedras, las cuales les fueron regresadas de la misma forma y dejaron a una persona herida.

El Tip: El sábado, una protesta en favor de Palestina interrumpió la alfombra roja de In-I in Motion, de Juliette Binoche, en la FICM.

Uno de los camiones turísticos que ofrecía servicios en el centro histórico de Morelia terminó con los cristales rotos y las puertas rotas.

Por la tarde, Jesús Camargo, vocero del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), exigió a las autoridades que liberen a los detenidos sin mencionar cuántas personas fueron retenidas.

“Tenemos un compañero herido en la cabeza, una vez compañera que fue golpeada. Estamos exigiendo al gobierno del estado que liberen a los detenidos, y que retiren a los elementos policiacos”, mencionó el dirigente.