Protesta termina en gresca en Morelia

Habitantes de comunidades indígenas de Michoacán que marcharon en conmemoración por el 12 de octubre, que denominan Día de Resistencia Indígena y Popular, se enfrentaron con policías estatales en las inmediaciones del Palacio de Gobierno ubicado en la ciudad de Morelia.
La gresca ocurrió cuando al llegar a la calle peatonal Benito Juárez, los manifestantes retiraron las estructuras metálicas, por lo que los policías respondieron y levantaron sus escudos y aventaron granadas de gas.
De acuerdo con ciudadanos, los policías lanzaron gas a pesar de que había presencia de turistas. De igual manera, la trifulca obligó a los comerciantes a cerrar sus negocios y refugiarse, lo mismo ocurrió con los asistentes a la Feria Internacional de Cine de Morelia.
En respuesta, los manifestantes tomaron un par de camiones turísticos para avanzar contra los policías y comenzaron a aventar piedras, las cuales les fueron regresadas de la misma forma y dejaron a una persona herida.
Uno de los camiones turísticos que ofrecía servicios en el centro histórico de Morelia terminó con los cristales rotos y las puertas rotas.
Por la tarde, Jesús Camargo, vocero del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), exigió a las autoridades que liberen a los detenidos sin mencionar cuántas personas fueron retenidas.
“Tenemos un compañero herido en la cabeza, una vez compañera que fue golpeada. Estamos exigiendo al gobierno del estado que liberen a los detenidos, y que retiren a los elementos policiacos”, mencionó el dirigente.