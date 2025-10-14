Cae ‘Beto Coca’, jefe de plaza de ‘La Barredora’ en Tabasco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco confirmó la detención de Humberto ‘N’, alias “Beto Coca”, considerado objetivo prioritario por ser integrante de “La Barredora”, y de su pareja sentimental Luisa Irasema “N”, alias “La Señora”.
La detención se llevó a cabo la tarde del lunes bajo un fuerte operativo coordinado por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, donde participaron fuerzas federales, estatales y municipales.
De acuerdo con la información oficial, la captura ocurrió durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera federal Villahermosa–Ciudad del Carmen, a la altura de Barra de San Pedro, municipio de Centla.
Tras la aprehensión, los agentes aseguraron varias bolsitas con hierba seca con características de mariguana, así como un vehículo Volkswagen Teramont gris, en el que se transportaban los presuntos implicados.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal dentro de la investigación iniciada por delitos contra la salud.
