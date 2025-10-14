Cae ‘Beto Coca’, jefe de plaza de ‘La Barredora’ en Tabasco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco confirmó la detención de Humberto ‘N’, alias “Beto Coca”, considerado objetivo prioritario por ser integrante de “La Barredora”, y de su pareja sentimental Luisa Irasema “N”, alias “La Señora”.

𝐃𝐞𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐅𝐈𝐑𝐓 𝐎𝐥𝐦𝐞𝐜𝐚 𝐚 𝐝𝐨𝐬 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬, 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐥𝐚; 𝐬𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝https://t.co/8piDLOqrG7 pic.twitter.com/0RyEdQ9eNT — SSPC Tabasco (@SSPCTabasco) October 14, 2025

La detención se llevó a cabo la tarde del lunes bajo un fuerte operativo coordinado por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, donde participaron fuerzas federales, estatales y municipales.

De acuerdo con la información oficial, la captura ocurrió durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera federal Villahermosa–Ciudad del Carmen, a la altura de Barra de San Pedro, municipio de Centla.

TE RECOMENDAMOS: Piden responsabilidades por inundaciones PRI pide destitución de titular de Protección Civil por negligencia en Veracruz

Tras la aprehensión, los agentes aseguraron varias bolsitas con hierba seca con características de mariguana, así como un vehículo Volkswagen Teramont gris, en el que se transportaban los presuntos implicados.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal dentro de la investigación iniciada por delitos contra la salud.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR