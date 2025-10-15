Positivo el repunte de la economía en Sinaloa: CONCANACO

A la izquierda de la imagen, el Gobernador de Sinaloa.

Para los agremiados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de México (CONCANACO) es muy positivo que la economía de Sinaloa esté repuntando, pues de acuerdo a cifras del IMSS, esta entidad se ubicó en el segundo lugar nacional respecto a nuevos empleos generados en el mes de septiembre.

Así lo señaló el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre de Stéffano, durante su visita a Culiacán, para presentar el programa “Viernes Muy Mexicano”.

El dirigente nacional de CONCANACO México indicó que el hecho de que Sinaloa este saliendo adelante en ese rubro, habla de que se está generando mayor impulso a la economía, lo cual otorga un valor agregado a la población. Y por otro lado resaltó que es algo alentador que Sinaloa también tenga un aumento en inversión privada, y en el caso de Culiacán, es una señal de que se está trabajando bien.

“El dato es economía laboral formal. Es un síntoma positivo, obviamente que se está fortaleciendo este segmento de la economía, sobre todo ante una situación nacional que es distinta. La economía laboral informal a nivel nacional, es la mayoría de la economía”, refirió.

“Siempre la inversión pública o privada va a ser positiva, de hecho cuando hay inversión pública sobre todo en términos de infraestructura hay un crecimiento de algo que se va a quedar en el inventario de la entidad”, apuntó Octavio de la Torre.

Respecto al programa “Viernes Muy Mexicano” el presidente nacional de la CONCANACO, dijo que a fin de apoyar el comercio, se impulsa este programa como una iniciativa que busca fortalecer el consumo interno y apoyar a los negocios locales.

Indicó que el siguiente “Viernes Muy Mexicano” está programado en el estado de Sinaloa para el próximo 31 de octubre, día en el que se estarán ofreciendo promociones, descuentos y experiencias locales, para seguir fortaleciendo el comercio en todo el estado.

