Mojica, Esthela y Abelina encabezan las preferencias de Morena para la gubernatura de Guerrero en 2027

Beatriz Mojica Morga, Esthela Damián Peralta y Abelina López Rodríguez encabezan la reciente encuesta de Demoscopia Digital sobre las preferencias para la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, rumbo a las elecciones de 2027.

De acuerdo con los resultados, publicados el 18 de octubre, la senadora Beatriz Mojica encabeza las preferencias con 22.5 por ciento, mientras que Abelina López, alcaldesa de Acapulco, se coloca en segundo lugar con 19.4 por ciento, seguida de Esthela Damián, subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con 18.6 por ciento.

Más rezagadas aparecen Norma Otilia Hernández, exalcaldesa de Chilpancingo, con 6.6 por ciento, y Sara Salinas Bravo, presidenta municipal de Eduardo Neri, con 3.8 por ciento.

Sin embargo, un 7.7 por ciento de los encuestados no respondió o dijo no saber, y 18.5 por ciento aún no define su preferencia .

El sondeo fue aplicado a mil ciudadanos del estado de Guerrero a través de cuestionarios telefónicos, y sugiere que la competencia interna en Morena podría definirse por márgenes muy estrechos de cara al proceso electoral de 2027, cuando se renovarán otras 16 gubernaturas.

Preferencias para candidaturas de Morena para gobernadora de Guerrero. ı Foto: Facebook, @DemoscopiaDigital

cehr