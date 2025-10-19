DIF Tamaulipas atiende a más de 2 mil mujeres con diagnóstico o riesgo de cáncer de mama

De enero a septiembre del presente año, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, ha brindado atención y estudios especializados a 2 mil 072 mujeres a través del Programa Salud Integral de la Mujer, mediante la campaña gratuita de mastografía, iBreastExam y papanicolaou “Observa, Toca y Acciona”.

Durante este periodo, se realizaron 160 estudios de mastografía, 242 pruebas de papanicolaou y múltiples revisiones con la tecnología iBreastExam, atendiendo a 321 mujeres. En el mes de octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, se proyecta realizar 240 mastografías, 100 iBreastExam y 120 pruebas de papanicolaou, en beneficio de 240 mujeres más.

Programa Salud Integral de la Mujer atiende a más de 2 mil mujeres en Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

Estas campañas gratuitas se desarrollan dos veces al año, en mayo y octubre, gracias a la coordinación entre DIF Tamaulipas y la Secretaría de Salud, logrando atender a 561 mujeres con 862 estudios especializados durante 2025.

A la par, el proyecto Talismán de Vida continúa ofreciendo acompañamiento a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, mediante campañas permanentes de entrega de prótesis, turbantes y cirugías reconstructivas.

De enero a septiembre se beneficiaron 42 mujeres con la entrega de 44 prótesis externas, 6 turbantes o pelucas, y se atendieron solicitudes en 11 municipios. Además, se tiene programada la entrega de 76 prótesis adicionales antes de finalizar el año.

Campaña gratuita “Observa, Toca y Acciona” del DIF Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

En lo que va del 2025, 120 prótesis de mama externas, 6 turbantes o pelucas y 12 cirugías de reconstrucción mamaria han sido otorgadas, fortaleciendo el compromiso del DIF Tamaulipas con una atención integral que combine salud, autoestima y bienestar emocional.

Las mujeres y familias interesadas en acceder a estos servicios pueden acudir a la Dirección de Atención a Población Prioritaria del Sistema DIF Tamaulipas, ubicada en Calzada General Luis Caballero N°297 colonia Tamatán, o comunicarse al teléfono 834 318 14 00, extensiones 58752 y 58780, donde recibirán información y acompañamiento para participar en estas acciones en favor de la salud integral de la mujer.

cehr