Asesinan al subdirector de Seguridad Pública en Indaparapeo, Michoacán

Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, Michoacán, fue asesinado este martes 21 de octubre alrededor de las 14:00 horas, en un ataque armado que ha generado alarma en la región.

Según los primeros reportes de las autoridades, el funcionario viajaba en su vehículo particular, un Nissan Versa rojo, sobre la carretera Morelia–Maravatío, en el tramo que conecta San Isidro y San Lucas, cuando fue interceptado por sujetos armados.

Posteriormente, los agresores abrieron fuego contra Velázquez Castillo, provocando que perdiera el control del automóvil, el cual volcó y quedó parcialmente destruido. La víctima fue expulsada del vehículo y quedó tendida a un costado de la carretera, donde paramédicos confirmaron su deceso.

Investigación en curso por la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los motivos del ataque ni si existe alguna relación con otras investigaciones en curso.

Iniciamos Carpeta de Investigación por el homicidio del subdirector de la Policía Municipal de #Indaparapeo, Víctor Manuel Velázquez Castillo, ocurrido este día en la carretera a #Queréndaro. pic.twitter.com/CiZxvLhp7t — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 21, 2025

Este crimen ocurrió en un contexto de creciente violencia en la región. Tan solo un día antes, el 20 de octubre, Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado tras denunciar extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado contra productores de limón en la zona.

La coincidencia de ambos homicidios ha generado preocupación entre autoridades y empresarios del sector agrícola, quienes advierten un incremento de la violencia en regiones productivas del estado.

Vecinos y autoridades locales han expresado su consternación ante el ataque, subrayando la necesidad de reforzar la seguridad en carreteras y municipios vulnerables.

Por su parte, el gobierno municipal emitió un comunicado condenando el asesinato y asegurando que se colaborará plenamente con las investigaciones de la Fiscalía.

Implicaciones para la seguridad local

El homicidio de Víctor Daniel Velázquez Castillo no solo representó una pérdida para la policía municipal de Indaparapeo, sino también un recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentan los servidores públicos en diversas regiones de Michoacán.

Las investigaciones continúan en curso, mientras las autoridades llamaban a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier información que pueda ayudar a capturar a los responsables.

La situación ha encendido las alarmas sobre la seguridad en municipios del oriente michoacano, y expertos advierten que, de no reforzarse la estrategia de seguridad, la violencia podría continuar afectando.

MSL